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الصين تسجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل إجمالي الإصابات 78824 والوفيات 2788

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824.
وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيسي إلى 2788 بانتهاء يوم الخميس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.

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الصين تسجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824.
وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيسي إلى 2788 بانتهاء يوم الخميس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
11:26 AM

الصين تسجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل إجمالي الإصابات 78824 والوفيات 2788

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صحيفة سبق الإلكترونية - بكين
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824.
وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيسي إلى 2788 بانتهاء يوم الخميس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.

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