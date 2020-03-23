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بسبب فاجعة "كورونا".. إيطاليا: الاقتصاد يخسر و100 مليار دولار شهرياً

70 % من أنشطة الإنتاج توقفت بعد تعليمات الحكومة

قدّر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر البلاد جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في هذا البلد 59 ألف حالة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا: إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهرياً.
وأضاف أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنوياً، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهرياً.
وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بسبب فاجعة "كورونا".. إيطاليا: الاقتصاد يخسر و100 مليار دولار شهرياً
سبق

قدّر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر البلاد جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في هذا البلد 59 ألف حالة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا: إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهرياً.
وأضاف أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنوياً، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهرياً.
وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:42 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:56 PM

بسبب فاجعة "كورونا".. إيطاليا: الاقتصاد يخسر و100 مليار دولار شهرياً

70 % من أنشطة الإنتاج توقفت بعد تعليمات الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر البلاد جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في هذا البلد 59 ألف حالة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا: إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهرياً.
وأضاف أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنوياً، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهرياً.
وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.

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