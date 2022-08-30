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عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 2 - 1 على ضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وتقدم الفريق الكتالوني مبكرًا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز، عادل النتيجة لخيتافي، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي، هدف الفوز لـ"البارسا" في الدقيقة 30.

ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7 بينما بقي خيتافي من دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة
سبق

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 2 - 1 على ضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وتقدم الفريق الكتالوني مبكرًا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز، عادل النتيجة لخيتافي، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي، هدف الفوز لـ"البارسا" في الدقيقة 30.

ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7 بينما بقي خيتافي من دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليًا.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:54 PM

عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 2 - 1 على ضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وتقدم الفريق الكتالوني مبكرًا عبر سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريز، عادل النتيجة لخيتافي، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي، هدف الفوز لـ"البارسا" في الدقيقة 30.

ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7 بينما بقي خيتافي من دون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليًا.

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