64 إصابة جديدة و19حالة وفاة بالجزائر و 685 إصابة و28 ضحية في تونس

ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في العراق إلى 1318 إصابة مؤكدة

سجلت تونس اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 685 حالة إصابة و28 حالة وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم بأن هذه الإصابات جاءت بعد إجراء 589 تحليلاً مخبريًا، مشيرًا إلى أن محافظة تونس لا تزال في المركز الأول بـ159 إصابة.

كما وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 1825 حالة مؤكدة بينها 275 وفاة، وذلك بعد تسجيل 64 إصابة مؤكدة و19وفاة إضافية في يوم واحد، حسب المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي وباء كوفيد - 19، جمال فورار.

وقال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء في الجزائر، إن حالات التعافي وصلت إلى 460 حالة، مشيرًا إلى تماثل 55 مصابًا للشفاء في الـ 24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 1318 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 39 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وكركوك وكربلاء وواسط والمثنى.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين في بغداد والسليمانية, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 72 حالة. فيما سُجلت 51 حالة شفاء تام جديدة في كل من بغداد والنجف وأربيل والبصرة والمثنى ونينوى وبابل , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 601 حالة.