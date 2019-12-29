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"اهربوا.. إنها تندفع نحونا".. ليس فيلمًا أمريكيًّا بل الرعب تجسَّد في شاحنة

كان الجميع يفرون من الموت الضارب بعنف

"اهربوا.. إنها تندفع نحونا".. ما ستشاهده في هذا الفيديو ليس فيلمًا أمريكيًّا، بل شاحنة عملاقة، خرجت عن السيطرة، واندفعت خارج الطريق عقب اصطدامها بسيارة أخرى وسط ضباب كثيف؛ فلم يجد رجال المرور والشرطة حلاً إلا الفرار من أمامها بحثًا عن مهرب من موت محقَّق، يضرب بقوة وعنف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت صور، تداولتها محطة تلفزيون " KCBD" في تكساس، انحراف شاحنة كبيرة بشكل مفاجئ وسريع على جانب الطريق السريع؛ وهو ما أدى إلى إصابة رجل أمن، كان يراقب حركة المرور على الطريق، وشخص آخر كان داخل الشاحنة.

وحسب التقارير الطبية والأمنية، فقد تم نقل المصابَيْن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وأكد الأطباء أن حالتَيْهما مستقرتان نظرًا لتعرضهما لإصابات خفيفة.

وانقلبت الشاحنة عندما اصطدمت بعربة؛ إذ لم ينجح السائق في تغيير مسارها، واصطدمت بأحد رجال الأمن.

وأشارت إدارة السلامة العامة التابعة لولاية تكساس إلى أنها استجابت في البداية لبلاغ بشأن حادث تصادم سيارتَيْن على الطريق السريع رقم 84 شرق بلدة سلاتون، وعندما كان عناصر الأمن بصدد التحقيق في أسباب الحادث ظهرت الشاحنة المتجهة نحو الشرق فجأة، ووقع الحادث الثاني.

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"اهربوا.. إنها تندفع نحونا".. ليس فيلمًا أمريكيًّا بل الرعب تجسَّد في شاحنة
سبق

"اهربوا.. إنها تندفع نحونا".. ما ستشاهده في هذا الفيديو ليس فيلمًا أمريكيًّا، بل شاحنة عملاقة، خرجت عن السيطرة، واندفعت خارج الطريق عقب اصطدامها بسيارة أخرى وسط ضباب كثيف؛ فلم يجد رجال المرور والشرطة حلاً إلا الفرار من أمامها بحثًا عن مهرب من موت محقَّق، يضرب بقوة وعنف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت صور، تداولتها محطة تلفزيون " KCBD" في تكساس، انحراف شاحنة كبيرة بشكل مفاجئ وسريع على جانب الطريق السريع؛ وهو ما أدى إلى إصابة رجل أمن، كان يراقب حركة المرور على الطريق، وشخص آخر كان داخل الشاحنة.

وحسب التقارير الطبية والأمنية، فقد تم نقل المصابَيْن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وأكد الأطباء أن حالتَيْهما مستقرتان نظرًا لتعرضهما لإصابات خفيفة.

وانقلبت الشاحنة عندما اصطدمت بعربة؛ إذ لم ينجح السائق في تغيير مسارها، واصطدمت بأحد رجال الأمن.

وأشارت إدارة السلامة العامة التابعة لولاية تكساس إلى أنها استجابت في البداية لبلاغ بشأن حادث تصادم سيارتَيْن على الطريق السريع رقم 84 شرق بلدة سلاتون، وعندما كان عناصر الأمن بصدد التحقيق في أسباب الحادث ظهرت الشاحنة المتجهة نحو الشرق فجأة، ووقع الحادث الثاني.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
12:43 AM

"اهربوا.. إنها تندفع نحونا".. ليس فيلمًا أمريكيًّا بل الرعب تجسَّد في شاحنة

كان الجميع يفرون من الموت الضارب بعنف

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
6,823

"اهربوا.. إنها تندفع نحونا".. ما ستشاهده في هذا الفيديو ليس فيلمًا أمريكيًّا، بل شاحنة عملاقة، خرجت عن السيطرة، واندفعت خارج الطريق عقب اصطدامها بسيارة أخرى وسط ضباب كثيف؛ فلم يجد رجال المرور والشرطة حلاً إلا الفرار من أمامها بحثًا عن مهرب من موت محقَّق، يضرب بقوة وعنف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت صور، تداولتها محطة تلفزيون " KCBD" في تكساس، انحراف شاحنة كبيرة بشكل مفاجئ وسريع على جانب الطريق السريع؛ وهو ما أدى إلى إصابة رجل أمن، كان يراقب حركة المرور على الطريق، وشخص آخر كان داخل الشاحنة.

وحسب التقارير الطبية والأمنية، فقد تم نقل المصابَيْن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وأكد الأطباء أن حالتَيْهما مستقرتان نظرًا لتعرضهما لإصابات خفيفة.

وانقلبت الشاحنة عندما اصطدمت بعربة؛ إذ لم ينجح السائق في تغيير مسارها، واصطدمت بأحد رجال الأمن.

وأشارت إدارة السلامة العامة التابعة لولاية تكساس إلى أنها استجابت في البداية لبلاغ بشأن حادث تصادم سيارتَيْن على الطريق السريع رقم 84 شرق بلدة سلاتون، وعندما كان عناصر الأمن بصدد التحقيق في أسباب الحادث ظهرت الشاحنة المتجهة نحو الشرق فجأة، ووقع الحادث الثاني.

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