أمانة العاصمة المقدسة تواصل صيانة وتشييد شبكات تصريف مياه الأمطار

نفذت قنوات صندوقية وأخرى مفتوحة وأجرت أعمال تنظيف لرفع كفاءتها

تواصل وكالة التشييد والصيانة ممثلة في الإدارة العامة لشبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال التشييد والصيانة؛ للرفع من كفاءة شبكة تصريف السيول والأمطار بمكة المكرمة.

واستمرت الأمانة بتشييد شبكة السيول وتنفيذ قنوات صندوقية مغلقة بطول ٢٣٨م في مخططات ولي العهد، وقنوات مفتوحة في منطقة الشميسي بطول ١٥٠م، وصبّ أعمال الخرسانة المسلحة لعبارة هدى الشام، إلى جانب أعمال الصيانة والمتمثلة في نظافة القنوات الصندوقية المغلقة بأطوال ٢٠٠٠٠م، والقنوات المفتوحة بطول ٣٠٠٠٠م، وقنوات التصريف السطحي بطول ٨٣٠٠م، ونظافة عدد ٢٥٥ غرفة في (العزيزية - الشرائع - الشوقية - جنوب مكة - العتيبية - العمرة - المسفلة – أجياد).