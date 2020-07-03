ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.
كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة 0.69% عند 40.10 دولار للبرميل.
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.31%
ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.
كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة 0.69% عند 40.10 دولار للبرميل.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.31%
ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.
كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة 0.69% عند 40.10 دولار للبرميل.