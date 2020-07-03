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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.31%

ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.
كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة 0.69% عند 40.10 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.31%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.
كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة 0.69% عند 40.10 دولار للبرميل.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
02:31 PM

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.31%

ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.
كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة 0.69% عند 40.10 دولار للبرميل.

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