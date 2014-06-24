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مصر.. نقل جيهان السادات إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

عائلة الرئيس الراحل تناشد المواطنين الدعاء لها

كشفت مصادر من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض السيدة جيهان السادات البالغة من العمر 87 عامًا لأزمة صحية طارئة، استدعت إدخالها أحد المستشفيات للعلاج، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أفادت المصادر أن السيدة "جيهان" كانت في رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة وعادة منذ شهرين" مشيرة إلى أنها مرت بأزمة صحية منذ أيام ودخلت على إثرها أحد المراكز الطبية الكبرى.

وحسب الصحيفة فقد ناشدت عائلة السادات، المواطنين الدعاء للسيدة "جيهان" بالشفاء.

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مصر.. نقل جيهان السادات إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية
سبق

كشفت مصادر من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض السيدة جيهان السادات البالغة من العمر 87 عامًا لأزمة صحية طارئة، استدعت إدخالها أحد المستشفيات للعلاج، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أفادت المصادر أن السيدة "جيهان" كانت في رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة وعادة منذ شهرين" مشيرة إلى أنها مرت بأزمة صحية منذ أيام ودخلت على إثرها أحد المراكز الطبية الكبرى.

وحسب الصحيفة فقد ناشدت عائلة السادات، المواطنين الدعاء للسيدة "جيهان" بالشفاء.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:16 PM

مصر.. نقل جيهان السادات إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

عائلة الرئيس الراحل تناشد المواطنين الدعاء لها

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,441

كشفت مصادر من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض السيدة جيهان السادات البالغة من العمر 87 عامًا لأزمة صحية طارئة، استدعت إدخالها أحد المستشفيات للعلاج، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أفادت المصادر أن السيدة "جيهان" كانت في رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة وعادة منذ شهرين" مشيرة إلى أنها مرت بأزمة صحية منذ أيام ودخلت على إثرها أحد المراكز الطبية الكبرى.

وحسب الصحيفة فقد ناشدت عائلة السادات، المواطنين الدعاء للسيدة "جيهان" بالشفاء.

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