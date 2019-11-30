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رئيس تنفيذي الغذاء والدواء: تحل علينا ذكرى البيعة والوطن يزخر بأمن ورخاء

غدت المملكة اتجاهاً رئيسياً في بوصلة الاقتصاد العالمي

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله: "تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والوطن يزخر بأمنٍ ورخاء، ويرفل في عزةٍ وازدهار، فكل يوم من أيام أعوام الخير الخمسة كانَ عاماً وحده، فيه مستقبلٌ يخطط، وأمنٌ يوثق، وإنجازات تكتب، وتنميةٌ نفاخر بها".

وأضاف: "في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- نحمد الله تعالى على أننا ننتمي لدولة استطاعتْ أنْ تضع لنفسها موقعاً مؤثراً على الخارطة الدولية وفي الصّعد كافة، انطلاقاً من دورها القيادي في العالم نحو الأمن والسلام والاستقرار، ونقف على أعتاب المستقبل الذي بدأت تظهر ملامحه، وأصبح العالم أجمع يترقبه، حتى غدت المملكة اتجاهاً رئيسيا في بوصلة الاقتصاد العالمي، ورقماً مهماً في معادلات التنمية، تأتي هذه الذكرى والتاريخ قد وثّق تعدد مصادر الدخل، ونمو المدخرات، وصناعة فرص العمل، والتشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وحراك تطويري شامل للخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، وتنافسية قطاع الأعمال، وممكنات للريادة لا تتوقف".

وأكد أنه يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته، فمسيرة الجسد الواحد مسيرةٌ عاطرةٌ بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- وما زالت تزهو جيلاً بعد جيل، كما يحق لكلِ قطاع تنموي أنْ يفاخر بما أنجز وأنْ يؤكد استمراره العمل للوصول نحو الريادة التي رسمتها له القيادة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ماضية لتحقيق تطلعات القيادة ورؤيتها لتكون حجر الزاوية في منظومة الصحة وسلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية لا على المستوى المحلي أو الإقليمي بل حتى على المستوى الدولي، فهي جزء من قطاعات حكومية طموحة لا ترى سوى عنان السماء سقفاً لها.

وفي ختام تصريحه رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء هشام الجضعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس تنفيذي الغذاء والدواء: تحل علينا ذكرى البيعة والوطن يزخر بأمن ورخاء
سبق

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله: "تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والوطن يزخر بأمنٍ ورخاء، ويرفل في عزةٍ وازدهار، فكل يوم من أيام أعوام الخير الخمسة كانَ عاماً وحده، فيه مستقبلٌ يخطط، وأمنٌ يوثق، وإنجازات تكتب، وتنميةٌ نفاخر بها".

وأضاف: "في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- نحمد الله تعالى على أننا ننتمي لدولة استطاعتْ أنْ تضع لنفسها موقعاً مؤثراً على الخارطة الدولية وفي الصّعد كافة، انطلاقاً من دورها القيادي في العالم نحو الأمن والسلام والاستقرار، ونقف على أعتاب المستقبل الذي بدأت تظهر ملامحه، وأصبح العالم أجمع يترقبه، حتى غدت المملكة اتجاهاً رئيسيا في بوصلة الاقتصاد العالمي، ورقماً مهماً في معادلات التنمية، تأتي هذه الذكرى والتاريخ قد وثّق تعدد مصادر الدخل، ونمو المدخرات، وصناعة فرص العمل، والتشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وحراك تطويري شامل للخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، وتنافسية قطاع الأعمال، وممكنات للريادة لا تتوقف".

وأكد أنه يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته، فمسيرة الجسد الواحد مسيرةٌ عاطرةٌ بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- وما زالت تزهو جيلاً بعد جيل، كما يحق لكلِ قطاع تنموي أنْ يفاخر بما أنجز وأنْ يؤكد استمراره العمل للوصول نحو الريادة التي رسمتها له القيادة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ماضية لتحقيق تطلعات القيادة ورؤيتها لتكون حجر الزاوية في منظومة الصحة وسلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية لا على المستوى المحلي أو الإقليمي بل حتى على المستوى الدولي، فهي جزء من قطاعات حكومية طموحة لا ترى سوى عنان السماء سقفاً لها.

وفي ختام تصريحه رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
07:19 PM

رئيس تنفيذي الغذاء والدواء: تحل علينا ذكرى البيعة والوطن يزخر بأمن ورخاء

غدت المملكة اتجاهاً رئيسياً في بوصلة الاقتصاد العالمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله: "تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والوطن يزخر بأمنٍ ورخاء، ويرفل في عزةٍ وازدهار، فكل يوم من أيام أعوام الخير الخمسة كانَ عاماً وحده، فيه مستقبلٌ يخطط، وأمنٌ يوثق، وإنجازات تكتب، وتنميةٌ نفاخر بها".

وأضاف: "في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- نحمد الله تعالى على أننا ننتمي لدولة استطاعتْ أنْ تضع لنفسها موقعاً مؤثراً على الخارطة الدولية وفي الصّعد كافة، انطلاقاً من دورها القيادي في العالم نحو الأمن والسلام والاستقرار، ونقف على أعتاب المستقبل الذي بدأت تظهر ملامحه، وأصبح العالم أجمع يترقبه، حتى غدت المملكة اتجاهاً رئيسيا في بوصلة الاقتصاد العالمي، ورقماً مهماً في معادلات التنمية، تأتي هذه الذكرى والتاريخ قد وثّق تعدد مصادر الدخل، ونمو المدخرات، وصناعة فرص العمل، والتشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وحراك تطويري شامل للخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، وتنافسية قطاع الأعمال، وممكنات للريادة لا تتوقف".

وأكد أنه يحق لكل مواطن أن يفخر بتلاحمه مع قيادته، فمسيرة الجسد الواحد مسيرةٌ عاطرةٌ بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- وما زالت تزهو جيلاً بعد جيل، كما يحق لكلِ قطاع تنموي أنْ يفاخر بما أنجز وأنْ يؤكد استمراره العمل للوصول نحو الريادة التي رسمتها له القيادة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ماضية لتحقيق تطلعات القيادة ورؤيتها لتكون حجر الزاوية في منظومة الصحة وسلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية لا على المستوى المحلي أو الإقليمي بل حتى على المستوى الدولي، فهي جزء من قطاعات حكومية طموحة لا ترى سوى عنان السماء سقفاً لها.

وفي ختام تصريحه رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

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