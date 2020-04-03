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بلدية وسط الدمام ترفع 7600 طن من النفايات المنزلية

بعد تسجيل الزيادة في كميتها تزامنًا مع "منع التجول"

كثفت بلدية وسط الدمام أعمال الإصحاح البيئي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ضمن جهودها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري: البلدية زادت من وتيرة العمل في الأسابيع الماضية؛ حيث تم تسجيل زيادة في كمية النفايات المنزلية، وذلك تزامنًا مع فترة منع التجول.

وأضاف: البلدية استنفرت كافة جهودها وذلك بمشاركة 1202 عامل نظافة، وتخصيص 153 آلية للعمل في 24 حيًّا سكنيًّا؛ حيث تم رفع 7660 من النفايات المنزلية، فيما بلغ حجم الأنقاض والمخلفات الصلبة التي تم رفعها أكثر من 2174 مترًا مكعبًا.

وأكد "الشمري" أن البلدية ماضية في جهودها الاحترازية لأعمال الإصحاح البيئي لما فيه مصلحة وسلامة الجميع.

بلدية وسط الدمام فيروس كورونا الجديد

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بلدية وسط الدمام ترفع 7600 طن من النفايات المنزلية
سبق

كثفت بلدية وسط الدمام أعمال الإصحاح البيئي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ضمن جهودها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري: البلدية زادت من وتيرة العمل في الأسابيع الماضية؛ حيث تم تسجيل زيادة في كمية النفايات المنزلية، وذلك تزامنًا مع فترة منع التجول.

وأضاف: البلدية استنفرت كافة جهودها وذلك بمشاركة 1202 عامل نظافة، وتخصيص 153 آلية للعمل في 24 حيًّا سكنيًّا؛ حيث تم رفع 7660 من النفايات المنزلية، فيما بلغ حجم الأنقاض والمخلفات الصلبة التي تم رفعها أكثر من 2174 مترًا مكعبًا.

وأكد "الشمري" أن البلدية ماضية في جهودها الاحترازية لأعمال الإصحاح البيئي لما فيه مصلحة وسلامة الجميع.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:55 PM

بلدية وسط الدمام ترفع 7600 طن من النفايات المنزلية

بعد تسجيل الزيادة في كميتها تزامنًا مع "منع التجول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كثفت بلدية وسط الدمام أعمال الإصحاح البيئي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ضمن جهودها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري: البلدية زادت من وتيرة العمل في الأسابيع الماضية؛ حيث تم تسجيل زيادة في كمية النفايات المنزلية، وذلك تزامنًا مع فترة منع التجول.

وأضاف: البلدية استنفرت كافة جهودها وذلك بمشاركة 1202 عامل نظافة، وتخصيص 153 آلية للعمل في 24 حيًّا سكنيًّا؛ حيث تم رفع 7660 من النفايات المنزلية، فيما بلغ حجم الأنقاض والمخلفات الصلبة التي تم رفعها أكثر من 2174 مترًا مكعبًا.

وأكد "الشمري" أن البلدية ماضية في جهودها الاحترازية لأعمال الإصحاح البيئي لما فيه مصلحة وسلامة الجميع.

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