بمناسبة يوم الوطن "خميس مشيط" تتغنى بأوبريت "ثبات طويق"

"بن مشيط" يرعى احتفالات الأهالي بحضور كبير وفعاليات منوعة

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مساء أمس الثلاثاء، حفل أهالي المحافظة لليوم الوطني 89، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط، والشيخ عبدالله بن سعيد أبو ملحة، والشيخ سعيد بن حسين بن مشيط شيخ شمل قبائل شهران، ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل وعدد من الإعلاميين، وجمع من المواطنين، وقادة وطلاب المدارس، في مركز الأمير سلطان الحضاري.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من غلا أبو شرارة، تلاها كلمة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط التي قال فيها أن الاحتفال اليوم بذكرى يومنا الوطني يشكل مع كافة مدن ومحافظات بلادنا الحبيبة عقد حب وولاء وفداء لوطن لا يشبه كل الأوطان، وولاة أمر شجعان، لهم منا أصدق مشاعر الحب والامتنان، عاشت بلادي أبية شامخة في ظل حكومة سيد هذه البلاد وإمامها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم العادل سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير الملهم المسدد مهندس الرؤية المباركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف "بن مشيط": نرسل التحايا والتبريكات بيومنا الوطني للوطن كل الوطن أرضًا وإنسانًا، من هنا من عسير التي جعل أميرها الأمير تركي بن طلال العسيرَ فيها يسيرًا، ولا ننسى أن نرسل التحايا والفخر والاعتزاز والتبريكات لأبطالنا في جبهات القتال، الذين يشاركون الوطن احتفالاته بتسطيرهم ملاحم مجد وبطولة في ميادين الشرف، عاشت بلادي شامخة أبيه.

عقب ذلك تم عرض فيلم (الوطن) من كلمات تغريد العلكمي، وتعليق علي مشيبة، وإخراج مازن حنيف.. ثم قصيدة شعرية للشاعر فهد الشهراني وبدأ أوبريت "ثبات طويق" من كلمات وألحان الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنان عبدالرحمن هادي وعلي الزهيان، وإخراج خالد بن مريط.