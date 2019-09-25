النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمناسبة يوم الوطن "خميس مشيط" تتغنى بأوبريت "ثبات طويق"

"بن مشيط" يرعى احتفالات الأهالي بحضور كبير وفعاليات منوعة

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مساء أمس الثلاثاء، حفل أهالي المحافظة لليوم الوطني 89، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط، والشيخ عبدالله بن سعيد أبو ملحة، والشيخ سعيد بن حسين بن مشيط شيخ شمل قبائل شهران، ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل وعدد من الإعلاميين، وجمع من المواطنين، وقادة وطلاب المدارس، في مركز الأمير سلطان الحضاري.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من غلا أبو شرارة، تلاها كلمة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط التي قال فيها أن الاحتفال اليوم بذكرى يومنا الوطني يشكل مع كافة مدن ومحافظات بلادنا الحبيبة عقد حب وولاء وفداء لوطن لا يشبه كل الأوطان، وولاة أمر شجعان، لهم منا أصدق مشاعر الحب والامتنان، عاشت بلادي أبية شامخة في ظل حكومة سيد هذه البلاد وإمامها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم العادل سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير الملهم المسدد مهندس الرؤية المباركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف "بن مشيط": نرسل التحايا والتبريكات بيومنا الوطني للوطن كل الوطن أرضًا وإنسانًا، من هنا من عسير التي جعل أميرها الأمير تركي بن طلال العسيرَ فيها يسيرًا، ولا ننسى أن نرسل التحايا والفخر والاعتزاز والتبريكات لأبطالنا في جبهات القتال، الذين يشاركون الوطن احتفالاته بتسطيرهم ملاحم مجد وبطولة في ميادين الشرف، عاشت بلادي شامخة أبيه.
عقب ذلك تم عرض فيلم (الوطن) من كلمات تغريد العلكمي، وتعليق علي مشيبة، وإخراج مازن حنيف.. ثم قصيدة شعرية للشاعر فهد الشهراني وبدأ أوبريت "ثبات طويق" من كلمات وألحان الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنان عبدالرحمن هادي وعلي الزهيان، وإخراج خالد بن مريط.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بمناسبة يوم الوطن "خميس مشيط" تتغنى بأوبريت "ثبات طويق"
سبق

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مساء أمس الثلاثاء، حفل أهالي المحافظة لليوم الوطني 89، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط، والشيخ عبدالله بن سعيد أبو ملحة، والشيخ سعيد بن حسين بن مشيط شيخ شمل قبائل شهران، ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل وعدد من الإعلاميين، وجمع من المواطنين، وقادة وطلاب المدارس، في مركز الأمير سلطان الحضاري.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من غلا أبو شرارة، تلاها كلمة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط التي قال فيها أن الاحتفال اليوم بذكرى يومنا الوطني يشكل مع كافة مدن ومحافظات بلادنا الحبيبة عقد حب وولاء وفداء لوطن لا يشبه كل الأوطان، وولاة أمر شجعان، لهم منا أصدق مشاعر الحب والامتنان، عاشت بلادي أبية شامخة في ظل حكومة سيد هذه البلاد وإمامها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم العادل سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير الملهم المسدد مهندس الرؤية المباركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف "بن مشيط": نرسل التحايا والتبريكات بيومنا الوطني للوطن كل الوطن أرضًا وإنسانًا، من هنا من عسير التي جعل أميرها الأمير تركي بن طلال العسيرَ فيها يسيرًا، ولا ننسى أن نرسل التحايا والفخر والاعتزاز والتبريكات لأبطالنا في جبهات القتال، الذين يشاركون الوطن احتفالاته بتسطيرهم ملاحم مجد وبطولة في ميادين الشرف، عاشت بلادي شامخة أبيه.
عقب ذلك تم عرض فيلم (الوطن) من كلمات تغريد العلكمي، وتعليق علي مشيبة، وإخراج مازن حنيف.. ثم قصيدة شعرية للشاعر فهد الشهراني وبدأ أوبريت "ثبات طويق" من كلمات وألحان الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنان عبدالرحمن هادي وعلي الزهيان، وإخراج خالد بن مريط.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:22 AM

بمناسبة يوم الوطن "خميس مشيط" تتغنى بأوبريت "ثبات طويق"

"بن مشيط" يرعى احتفالات الأهالي بحضور كبير وفعاليات منوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
0
210

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مساء أمس الثلاثاء، حفل أهالي المحافظة لليوم الوطني 89، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط، والشيخ عبدالله بن سعيد أبو ملحة، والشيخ سعيد بن حسين بن مشيط شيخ شمل قبائل شهران، ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل وعدد من الإعلاميين، وجمع من المواطنين، وقادة وطلاب المدارس، في مركز الأمير سلطان الحضاري.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من غلا أبو شرارة، تلاها كلمة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط التي قال فيها أن الاحتفال اليوم بذكرى يومنا الوطني يشكل مع كافة مدن ومحافظات بلادنا الحبيبة عقد حب وولاء وفداء لوطن لا يشبه كل الأوطان، وولاة أمر شجعان، لهم منا أصدق مشاعر الحب والامتنان، عاشت بلادي أبية شامخة في ظل حكومة سيد هذه البلاد وإمامها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم العادل سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير الملهم المسدد مهندس الرؤية المباركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف "بن مشيط": نرسل التحايا والتبريكات بيومنا الوطني للوطن كل الوطن أرضًا وإنسانًا، من هنا من عسير التي جعل أميرها الأمير تركي بن طلال العسيرَ فيها يسيرًا، ولا ننسى أن نرسل التحايا والفخر والاعتزاز والتبريكات لأبطالنا في جبهات القتال، الذين يشاركون الوطن احتفالاته بتسطيرهم ملاحم مجد وبطولة في ميادين الشرف، عاشت بلادي شامخة أبيه.
عقب ذلك تم عرض فيلم (الوطن) من كلمات تغريد العلكمي، وتعليق علي مشيبة، وإخراج مازن حنيف.. ثم قصيدة شعرية للشاعر فهد الشهراني وبدأ أوبريت "ثبات طويق" من كلمات وألحان الشاعر فهد الشهراني، وأداء الفنان عبدالرحمن هادي وعلي الزهيان، وإخراج خالد بن مريط.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,011
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,130
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,130
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,705

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة