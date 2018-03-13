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الكويت تُوقِف صلاة الجمعة والجماعة

بسبب مخاوف من انتشار "كورونا"

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان؛ وفق "سكاي نيوز": إنه بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد، وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة؛ فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الأوقاف الكويتية الكويت

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الكويت تُوقِف صلاة الجمعة والجماعة
سبق

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان؛ وفق "سكاي نيوز": إنه بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد، وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة؛ فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:26 PM

الكويت تُوقِف صلاة الجمعة والجماعة

بسبب مخاوف من انتشار "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,082

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان؛ وفق "سكاي نيوز": إنه بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد، وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة؛ فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

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