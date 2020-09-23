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شركة "العمودي" المحدودة تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90

قالت إن هذه المناسبة تزرع في أنفسنا روح الانتماء والفخر بالأرض المباركة

هنَّأت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة (وكلاء إطارات تويو ونيكسن بالمملكة) القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قالت الشركة: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأفراد الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، الذي يقرِّب بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة أكثر، ويزرع في أنفسنا روح الانتماء والفخر والاعتزاز بهذه الأرض المباركة".

الجدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة تأسست في عام 1954م، ولديها 16 مركزًا لخدمة إطارات السيارات حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.

شركة سعيد محمد العمودي المحدودة اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "العمودي" المحدودة تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90
سبق

هنَّأت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة (وكلاء إطارات تويو ونيكسن بالمملكة) القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قالت الشركة: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأفراد الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، الذي يقرِّب بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة أكثر، ويزرع في أنفسنا روح الانتماء والفخر والاعتزاز بهذه الأرض المباركة".

الجدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة تأسست في عام 1954م، ولديها 16 مركزًا لخدمة إطارات السيارات حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:29 PM

شركة "العمودي" المحدودة تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90

قالت إن هذه المناسبة تزرع في أنفسنا روح الانتماء والفخر بالأرض المباركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنَّأت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة (وكلاء إطارات تويو ونيكسن بالمملكة) القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قالت الشركة: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأفراد الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، الذي يقرِّب بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة أكثر، ويزرع في أنفسنا روح الانتماء والفخر والاعتزاز بهذه الأرض المباركة".

الجدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة تأسست في عام 1954م، ولديها 16 مركزًا لخدمة إطارات السيارات حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.

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