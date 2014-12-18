"هجوم خبيث".. شاهد ما حدث لامرأة في محطة وقود

أنقذوها في آخر لحظة

وثّقت كاميرات المراقبة لحظة هجوم خبيث تعرّضت له امرأة، كانت داخل سيارة فاخرة، بينما كانت تتزوّد بالبنزين في محطة وقود بالصين.

وأظهرت اللقطات سيارة دفع رباعي سوداء من طراز "بورش"، أثناء توقفها داخل محطة الوقود، حيث كان خرطوم البنزين مربوطاً بالسيارة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان في محيط السيارة رجلان واقفان، وفجأة سار أحدهما باتجاه السيارة ونزع خرطوم الوقود منها بقوة، وأخرج ولاعة من جيبه، وأشعل النار بالوقود في السيارة فهبت كرة نار ضخمة.

وبينما فرّ الرجل من المكان سريعاً، هب أحد الموجودين في المكان لنجدة المرأة التي كانت وراء عجلة القيادة، وما أن فتح الباب لها حتى هربت من المكان مسرعة.

ووقعت الحادثة في مدينة شينزين- جنوبي الصين، عصر الخميس الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

وهرع موظفو محطة البنزين فوراً نحو السيارة، حاملين طفايات الحريق وشرعوا في إخماد النيران؛ ما منع انفجاراً مدمراً في المكان.

واعتقلت الشرطة الصينية الرجل الذي نفّذ الهجوم، وأخضعته للتحقيق، فيما لم تتضح بعد أسباب الهجوم.