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"مرور الباحة" يشارك بركن توعوي في مهرجان الرمان في نسخته التاسعة

وزَّع بروشورات ونشرات توضيحية للزوار تبرز أهمية تطبيق الأنظمة

شاركت إدارة مرور منطقة الباحة بمهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة، والذي رعاه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، ويستمر لمدة أسبوع بمفرق بيدة.

وقد استقبل مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، أمير منطقة الباحة، في الركن التوعوي المصاحب للمهرجان، واستمع إلى شرح مبسط عن الركن التوعوي الذي يقدمه المرور في الموقع وأهمية اتباع تعليمات المرور للحفاظ على السلامة العامة.

كما وزع المرور بروشورات توعوية ونشرات توضيحية لزوار المهرجان تبرز أهمية تطبيق أنظمة المرور، متمنيًا السلامة لمرتادي الطرق.

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"مرور الباحة" يشارك بركن توعوي في مهرجان الرمان في نسخته التاسعة
سبق

شاركت إدارة مرور منطقة الباحة بمهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة، والذي رعاه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، ويستمر لمدة أسبوع بمفرق بيدة.

وقد استقبل مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، أمير منطقة الباحة، في الركن التوعوي المصاحب للمهرجان، واستمع إلى شرح مبسط عن الركن التوعوي الذي يقدمه المرور في الموقع وأهمية اتباع تعليمات المرور للحفاظ على السلامة العامة.

كما وزع المرور بروشورات توعوية ونشرات توضيحية لزوار المهرجان تبرز أهمية تطبيق أنظمة المرور، متمنيًا السلامة لمرتادي الطرق.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:11 AM

"مرور الباحة" يشارك بركن توعوي في مهرجان الرمان في نسخته التاسعة

وزَّع بروشورات ونشرات توضيحية للزوار تبرز أهمية تطبيق الأنظمة

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أحمد العبدالله - الباحة
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شاركت إدارة مرور منطقة الباحة بمهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة، والذي رعاه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، ويستمر لمدة أسبوع بمفرق بيدة.

وقد استقبل مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، أمير منطقة الباحة، في الركن التوعوي المصاحب للمهرجان، واستمع إلى شرح مبسط عن الركن التوعوي الذي يقدمه المرور في الموقع وأهمية اتباع تعليمات المرور للحفاظ على السلامة العامة.

كما وزع المرور بروشورات توعوية ونشرات توضيحية لزوار المهرجان تبرز أهمية تطبيق أنظمة المرور، متمنيًا السلامة لمرتادي الطرق.

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