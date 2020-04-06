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فيصل بن مشعل يقرر تعديلات هيكلية بديوان إمارة القصيم

أكد أهمية مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء

أصدر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم, جملة من القرارات الهيكلية في ديون إمارة المنطقة والمشتملة على إلغاء الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للتخطيط والتطوير, وإنشاء وحدة التميز المؤسسي, التي تأتي تعزيزاً لإجراء مزيد من التنظيمات الهيكلية والإدارية بديوان الإمارة التي تأتي تنفيذاً لما صدر عن مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن القرار نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية, ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية, ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

وتقرر كذلك نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير, والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية, ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

وشدد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية انتهاج مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في كل مجال يسهم في رفع سقف الطموحات لتقديم خدمة أفضل.

فيصل بن مشعل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن مشعل يقرر تعديلات هيكلية بديوان إمارة القصيم
سبق

أصدر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم, جملة من القرارات الهيكلية في ديون إمارة المنطقة والمشتملة على إلغاء الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للتخطيط والتطوير, وإنشاء وحدة التميز المؤسسي, التي تأتي تعزيزاً لإجراء مزيد من التنظيمات الهيكلية والإدارية بديوان الإمارة التي تأتي تنفيذاً لما صدر عن مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن القرار نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية, ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية, ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

وتقرر كذلك نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير, والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية, ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

وشدد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية انتهاج مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في كل مجال يسهم في رفع سقف الطموحات لتقديم خدمة أفضل.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:11 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:19 PM

فيصل بن مشعل يقرر تعديلات هيكلية بديوان إمارة القصيم

أكد أهمية مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أصدر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم, جملة من القرارات الهيكلية في ديون إمارة المنطقة والمشتملة على إلغاء الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للتخطيط والتطوير, وإنشاء وحدة التميز المؤسسي, التي تأتي تعزيزاً لإجراء مزيد من التنظيمات الهيكلية والإدارية بديوان الإمارة التي تأتي تنفيذاً لما صدر عن مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن القرار نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية, ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية, ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.

وتقرر كذلك نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير, والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية, ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي.

وشدد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية انتهاج مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في كل مجال يسهم في رفع سقف الطموحات لتقديم خدمة أفضل.

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