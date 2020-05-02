الولايات المتحدة تسجل 2349 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"

سجلت أكثر من 30 ألف إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 30787 إصابة مؤكدة و2349 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتفصيلاً، أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1062446 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوَفَيَات نتيجة الفيروس 62406 وَفَيَات.