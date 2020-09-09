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"استخدام الأعشاب بصفة علاجية ليس له أساس علمي".. ملصق إلزامي بمحلات العطارة

"الغذاء والدواء" و"البلديات" تنفذان جولات تفتيشية للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذ جولات تفتيشية على محلات العطارة؛ للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة للاشتراطات الصحية لمحلات العطارة التي صدرت مؤخراً.

وشملت المرحلة الأولى زيارة 349 محلاً بمنطقتي الرياض والقصيم، بغرض التحقق من تطبيق اللائحة المحدثة وتوزيع ملصقات إرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحلات تحمل عبارة "إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجية ليس له أساس علمي"؛ بهدف توعية المستهلكين، وتوعية العاملين بمحلات العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة المحدثّة، التي تضمنت اقتصار نشاط محلات العطارة على بيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من "الغذاء والدواء" وبيعها في عبوات محكمة الغلق وبشكلها الطبيعي مع وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته.

وتضمنت اللائحة المحدثة منع كتابة أي ادعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي سواء كان مفرداً أو مركباً، كما منعت عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة.

وحظرت اللائحة العرض أو الدعاية أو البيع أو التسويق للأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها بحسب القائمة المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة العامة الغذاء والدواء.

وستستكمل الهيئة جولاتها التفتيشية على محلات العطارة في مناطق المملكة كافة؛ للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة، إضافة إلى وضع الملصقات الإرشادية لتوعية المستهلكين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"استخدام الأعشاب بصفة علاجية ليس له أساس علمي".. ملصق إلزامي بمحلات العطارة
سبق

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذ جولات تفتيشية على محلات العطارة؛ للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة للاشتراطات الصحية لمحلات العطارة التي صدرت مؤخراً.

وشملت المرحلة الأولى زيارة 349 محلاً بمنطقتي الرياض والقصيم، بغرض التحقق من تطبيق اللائحة المحدثة وتوزيع ملصقات إرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحلات تحمل عبارة "إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجية ليس له أساس علمي"؛ بهدف توعية المستهلكين، وتوعية العاملين بمحلات العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة المحدثّة، التي تضمنت اقتصار نشاط محلات العطارة على بيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من "الغذاء والدواء" وبيعها في عبوات محكمة الغلق وبشكلها الطبيعي مع وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته.

وتضمنت اللائحة المحدثة منع كتابة أي ادعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي سواء كان مفرداً أو مركباً، كما منعت عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة.

وحظرت اللائحة العرض أو الدعاية أو البيع أو التسويق للأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها بحسب القائمة المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة العامة الغذاء والدواء.

وستستكمل الهيئة جولاتها التفتيشية على محلات العطارة في مناطق المملكة كافة؛ للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة، إضافة إلى وضع الملصقات الإرشادية لتوعية المستهلكين.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
02:54 PM

"استخدام الأعشاب بصفة علاجية ليس له أساس علمي".. ملصق إلزامي بمحلات العطارة

"الغذاء والدواء" و"البلديات" تنفذان جولات تفتيشية للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذ جولات تفتيشية على محلات العطارة؛ للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة للاشتراطات الصحية لمحلات العطارة التي صدرت مؤخراً.

وشملت المرحلة الأولى زيارة 349 محلاً بمنطقتي الرياض والقصيم، بغرض التحقق من تطبيق اللائحة المحدثة وتوزيع ملصقات إرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحلات تحمل عبارة "إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجية ليس له أساس علمي"؛ بهدف توعية المستهلكين، وتوعية العاملين بمحلات العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة المحدثّة، التي تضمنت اقتصار نشاط محلات العطارة على بيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من "الغذاء والدواء" وبيعها في عبوات محكمة الغلق وبشكلها الطبيعي مع وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته.

وتضمنت اللائحة المحدثة منع كتابة أي ادعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي سواء كان مفرداً أو مركباً، كما منعت عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة.

وحظرت اللائحة العرض أو الدعاية أو البيع أو التسويق للأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها بحسب القائمة المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة العامة الغذاء والدواء.

وستستكمل الهيئة جولاتها التفتيشية على محلات العطارة في مناطق المملكة كافة؛ للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة، إضافة إلى وضع الملصقات الإرشادية لتوعية المستهلكين.

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