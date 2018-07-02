"الأرصاد": يوليو وأغسطس الأشد حرارة على المملكة ..ستتخطى الخمسين

توقعت هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل المناطق الساحلية الشرقية في المملكة خلال أشهر صيف هذا العام أعلى درجة حرارة بالمملكة، وخصوصاً "محافظة الأحساء" بمعدل درجة حرارة عُظمى ( 45.9 م ) وصغرى تصل إلى ( 29.6 م ).

وقال التقرير الفصلي الذي أعده مختصو المناخ بشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, لصيف عام 1439هـ الموافق 2018م, بناء على تحليل البيانات المناخية التاريخية للفترة من ( عام 1985م إلى 2016م ): إن شهري ( يوليو وأغسطس ) هما الأكثر ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة خاصة العظمى منها خلال أشهر فصل الصيف.

وبين أن معدلات درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية للمملكة ستكون أعلى من مناطق الساحل الغربي بشكل عام، فيما تأخذ معدلات درجات الحرارة العظمى بالانخفاض تدريجياً كلما اتجهنا من شرق المملكة إلى غربها، كذلك نحو المنطقة الشمالية، وعلى الساحل الغربي بشكل متفاوت في المملكة، بينما تسجل المرتفعات الجنوبية الغربية أقل معدلات درجات الحرارة العظمى.

وأوضح التقرير أن التوقعات خلال فصل الصيف (يونيو-يوليو-أغسطس) هذا العام تُشير إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة، وتزداد تلك الاحتمالة بنسبة عالية على شمال المملكة، وكذلك على شرق ووسط المملكة وأجزاء من الربع الخالي خاصة خلال شهري ( يوليو - أغسطس ) ، حيث قد تصل درجة الحرارة العظمى إلى منتصف الخمسينات المئوية.

وتوقع التقرير هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة وأن تكون أعلى من معدلها خلال نفس الفترة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه من خلال مراقبتها اليومية للطقس, وتوقعاتها قصيرة المدى تقوم بالتنبيه عن أي حالات جوية شديدة قبل حدوثها بوقت كاف من خلال موقعها الإلكتروني ونظامها الآلي الخاص (الإنذار المبكر) وفق الأنظمة المعمول بها, وتوفر نسخة إلكترونية كاملة لهذه التقارير عبر موقعها: www.pme.gov.sa.