النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

"الأرصاد": يوليو وأغسطس الأشد حرارة على المملكة ..ستتخطى الخمسين

توقعت هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل المناطق الساحلية الشرقية في المملكة خلال أشهر صيف هذا العام أعلى درجة حرارة بالمملكة، وخصوصاً "محافظة الأحساء" بمعدل درجة حرارة عُظمى ( 45.9 م ) وصغرى تصل إلى ( 29.6 م ).

وقال التقرير الفصلي الذي أعده مختصو المناخ بشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, لصيف عام 1439هـ الموافق 2018م, بناء على تحليل البيانات المناخية التاريخية للفترة من ( عام 1985م إلى 2016م ): إن شهري ( يوليو وأغسطس ) هما الأكثر ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة خاصة العظمى منها خلال أشهر فصل الصيف.

وبين أن معدلات درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية للمملكة ستكون أعلى من مناطق الساحل الغربي بشكل عام، فيما تأخذ معدلات درجات الحرارة العظمى بالانخفاض تدريجياً كلما اتجهنا من شرق المملكة إلى غربها، كذلك نحو المنطقة الشمالية، وعلى الساحل الغربي بشكل متفاوت في المملكة، بينما تسجل المرتفعات الجنوبية الغربية أقل معدلات درجات الحرارة العظمى.

وأوضح التقرير أن التوقعات خلال فصل الصيف (يونيو-يوليو-أغسطس) هذا العام تُشير إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة، وتزداد تلك الاحتمالة بنسبة عالية على شمال المملكة، وكذلك على شرق ووسط المملكة وأجزاء من الربع الخالي خاصة خلال شهري ( يوليو - أغسطس ) ، حيث قد تصل درجة الحرارة العظمى إلى منتصف الخمسينات المئوية.

وتوقع التقرير هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة وأن تكون أعلى من معدلها خلال نفس الفترة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه من خلال مراقبتها اليومية للطقس, وتوقعاتها قصيرة المدى تقوم بالتنبيه عن أي حالات جوية شديدة قبل حدوثها بوقت كاف من خلال موقعها الإلكتروني ونظامها الآلي الخاص (الإنذار المبكر) وفق الأنظمة المعمول بها, وتوفر نسخة إلكترونية كاملة لهذه التقارير عبر موقعها: www.pme.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": يوليو وأغسطس الأشد حرارة على المملكة ..ستتخطى الخمسين
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل المناطق الساحلية الشرقية في المملكة خلال أشهر صيف هذا العام أعلى درجة حرارة بالمملكة، وخصوصاً "محافظة الأحساء" بمعدل درجة حرارة عُظمى ( 45.9 م ) وصغرى تصل إلى ( 29.6 م ).

وقال التقرير الفصلي الذي أعده مختصو المناخ بشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, لصيف عام 1439هـ الموافق 2018م, بناء على تحليل البيانات المناخية التاريخية للفترة من ( عام 1985م إلى 2016م ): إن شهري ( يوليو وأغسطس ) هما الأكثر ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة خاصة العظمى منها خلال أشهر فصل الصيف.

وبين أن معدلات درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية للمملكة ستكون أعلى من مناطق الساحل الغربي بشكل عام، فيما تأخذ معدلات درجات الحرارة العظمى بالانخفاض تدريجياً كلما اتجهنا من شرق المملكة إلى غربها، كذلك نحو المنطقة الشمالية، وعلى الساحل الغربي بشكل متفاوت في المملكة، بينما تسجل المرتفعات الجنوبية الغربية أقل معدلات درجات الحرارة العظمى.

وأوضح التقرير أن التوقعات خلال فصل الصيف (يونيو-يوليو-أغسطس) هذا العام تُشير إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة، وتزداد تلك الاحتمالة بنسبة عالية على شمال المملكة، وكذلك على شرق ووسط المملكة وأجزاء من الربع الخالي خاصة خلال شهري ( يوليو - أغسطس ) ، حيث قد تصل درجة الحرارة العظمى إلى منتصف الخمسينات المئوية.

وتوقع التقرير هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة وأن تكون أعلى من معدلها خلال نفس الفترة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه من خلال مراقبتها اليومية للطقس, وتوقعاتها قصيرة المدى تقوم بالتنبيه عن أي حالات جوية شديدة قبل حدوثها بوقت كاف من خلال موقعها الإلكتروني ونظامها الآلي الخاص (الإنذار المبكر) وفق الأنظمة المعمول بها, وتوفر نسخة إلكترونية كاملة لهذه التقارير عبر موقعها: www.pme.gov.sa.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
05:54 PM

"الأرصاد": يوليو وأغسطس الأشد حرارة على المملكة ..ستتخطى الخمسين

توقعت هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للبلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
7,225

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل المناطق الساحلية الشرقية في المملكة خلال أشهر صيف هذا العام أعلى درجة حرارة بالمملكة، وخصوصاً "محافظة الأحساء" بمعدل درجة حرارة عُظمى ( 45.9 م ) وصغرى تصل إلى ( 29.6 م ).

وقال التقرير الفصلي الذي أعده مختصو المناخ بشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, لصيف عام 1439هـ الموافق 2018م, بناء على تحليل البيانات المناخية التاريخية للفترة من ( عام 1985م إلى 2016م ): إن شهري ( يوليو وأغسطس ) هما الأكثر ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة خاصة العظمى منها خلال أشهر فصل الصيف.

وبين أن معدلات درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية للمملكة ستكون أعلى من مناطق الساحل الغربي بشكل عام، فيما تأخذ معدلات درجات الحرارة العظمى بالانخفاض تدريجياً كلما اتجهنا من شرق المملكة إلى غربها، كذلك نحو المنطقة الشمالية، وعلى الساحل الغربي بشكل متفاوت في المملكة، بينما تسجل المرتفعات الجنوبية الغربية أقل معدلات درجات الحرارة العظمى.

وأوضح التقرير أن التوقعات خلال فصل الصيف (يونيو-يوليو-أغسطس) هذا العام تُشير إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة، وتزداد تلك الاحتمالة بنسبة عالية على شمال المملكة، وكذلك على شرق ووسط المملكة وأجزاء من الربع الخالي خاصة خلال شهري ( يوليو - أغسطس ) ، حيث قد تصل درجة الحرارة العظمى إلى منتصف الخمسينات المئوية.

وتوقع التقرير هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة وأن تكون أعلى من معدلها خلال نفس الفترة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه من خلال مراقبتها اليومية للطقس, وتوقعاتها قصيرة المدى تقوم بالتنبيه عن أي حالات جوية شديدة قبل حدوثها بوقت كاف من خلال موقعها الإلكتروني ونظامها الآلي الخاص (الإنذار المبكر) وفق الأنظمة المعمول بها, وتوفر نسخة إلكترونية كاملة لهذه التقارير عبر موقعها: www.pme.gov.sa.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,541
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة