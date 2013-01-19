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بعد ورشة التعليم العام .. "آل الشيخ" يناقش بعد غدٍ تطوير أداء الجامعات بجدة

لإيجاد حلول للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى

يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد غد السبت، في ورشة عملٍ استراتيجيةٍ تجمع قيادات وزارة التعليم والجامعات الحكومية ومؤسسة التدريب التقني والمهني باستضافة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حول تطوير أداء الجامعات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التقى السبت الماضي قيادات التعليم العام والتقني والمهني، وبعض قيادات التعليم، وبعض خبراء التعليم، ضمن ورشة عمل امتدت تسع ساعات في مقر وزارة التعليم بالرياض.

استهدف اللقاء تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيليه للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.

وتصدرت مبادرات التعليم المعلنة ضمن رؤية المملكة 2030، الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، وما تحقق خلالها للتعليم، إضافة إلى المبادرات التي تحت الدراسة وتلك التي قيد التنفيذ.

وتأتي دعوة وزير التعليم، في سياق استطلاع ومعرفة رأي القيادات التربوية والخبراء لإيجاد حلول تطويرية للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى.يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد غد السبت، في ورشة عملٍ استراتيجيةٍ تجمع قيادات وزارة التعليم والجامعات الحكومية ومؤسسة التدريب التقني والمهني باستضافة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حول تطوير أداء الجامعات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التقى السبت الماضي قيادات التعليم العام والتقني والمهني، وبعض قيادات التعليم، وبعض خبراء التعليم، ضمن ورشة عمل امتدت تسع ساعات في مقر وزارة التعليم بالرياض.

استهدف اللقاء تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيليه للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.

وتصدرت مبادرات التعليم المعلنة ضمن رؤية المملكة 2030، الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، وما تحقق خلالها للتعليم، إضافة إلى المبادرات التي تحت الدراسة وتلك التي قيد التنفيذ.

وتأتي دعوة وزير التعليم، في سياق استطلاع ومعرفة رأي القيادات التربوية والخبراء لإيجاد حلول تطويرية للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ورشة التعليم العام .. "آل الشيخ" يناقش بعد غدٍ تطوير أداء الجامعات بجدة
سبق

يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد غد السبت، في ورشة عملٍ استراتيجيةٍ تجمع قيادات وزارة التعليم والجامعات الحكومية ومؤسسة التدريب التقني والمهني باستضافة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حول تطوير أداء الجامعات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التقى السبت الماضي قيادات التعليم العام والتقني والمهني، وبعض قيادات التعليم، وبعض خبراء التعليم، ضمن ورشة عمل امتدت تسع ساعات في مقر وزارة التعليم بالرياض.

استهدف اللقاء تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيليه للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.

وتصدرت مبادرات التعليم المعلنة ضمن رؤية المملكة 2030، الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، وما تحقق خلالها للتعليم، إضافة إلى المبادرات التي تحت الدراسة وتلك التي قيد التنفيذ.

وتأتي دعوة وزير التعليم، في سياق استطلاع ومعرفة رأي القيادات التربوية والخبراء لإيجاد حلول تطويرية للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى.يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد غد السبت، في ورشة عملٍ استراتيجيةٍ تجمع قيادات وزارة التعليم والجامعات الحكومية ومؤسسة التدريب التقني والمهني باستضافة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حول تطوير أداء الجامعات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التقى السبت الماضي قيادات التعليم العام والتقني والمهني، وبعض قيادات التعليم، وبعض خبراء التعليم، ضمن ورشة عمل امتدت تسع ساعات في مقر وزارة التعليم بالرياض.

استهدف اللقاء تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيليه للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.

وتصدرت مبادرات التعليم المعلنة ضمن رؤية المملكة 2030، الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، وما تحقق خلالها للتعليم، إضافة إلى المبادرات التي تحت الدراسة وتلك التي قيد التنفيذ.

وتأتي دعوة وزير التعليم، في سياق استطلاع ومعرفة رأي القيادات التربوية والخبراء لإيجاد حلول تطويرية للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:04 PM

بعد ورشة التعليم العام .. "آل الشيخ" يناقش بعد غدٍ تطوير أداء الجامعات بجدة

لإيجاد حلول للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى

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عبدالحكيم شار - الرياض
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6,310

يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد غد السبت، في ورشة عملٍ استراتيجيةٍ تجمع قيادات وزارة التعليم والجامعات الحكومية ومؤسسة التدريب التقني والمهني باستضافة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حول تطوير أداء الجامعات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التقى السبت الماضي قيادات التعليم العام والتقني والمهني، وبعض قيادات التعليم، وبعض خبراء التعليم، ضمن ورشة عمل امتدت تسع ساعات في مقر وزارة التعليم بالرياض.

استهدف اللقاء تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيليه للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.

وتصدرت مبادرات التعليم المعلنة ضمن رؤية المملكة 2030، الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، وما تحقق خلالها للتعليم، إضافة إلى المبادرات التي تحت الدراسة وتلك التي قيد التنفيذ.

وتأتي دعوة وزير التعليم، في سياق استطلاع ومعرفة رأي القيادات التربوية والخبراء لإيجاد حلول تطويرية للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى.يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد غد السبت، في ورشة عملٍ استراتيجيةٍ تجمع قيادات وزارة التعليم والجامعات الحكومية ومؤسسة التدريب التقني والمهني باستضافة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حول تطوير أداء الجامعات.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التقى السبت الماضي قيادات التعليم العام والتقني والمهني، وبعض قيادات التعليم، وبعض خبراء التعليم، ضمن ورشة عمل امتدت تسع ساعات في مقر وزارة التعليم بالرياض.

استهدف اللقاء تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيليه للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي.

وتصدرت مبادرات التعليم المعلنة ضمن رؤية المملكة 2030، الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، وما تحقق خلالها للتعليم، إضافة إلى المبادرات التي تحت الدراسة وتلك التي قيد التنفيذ.

وتأتي دعوة وزير التعليم، في سياق استطلاع ومعرفة رأي القيادات التربوية والخبراء لإيجاد حلول تطويرية للنهوض بالعملية التعليمية بمساريهما السريع والبعيد المدى.

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