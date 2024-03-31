"هاكاثون ذكاء" أول دوري تقني رياضي يختتم منافساته بالرياض

اختتمت أمس منافسات "هاكاثون دوري ذكاء"، أول دوري تقني رياضي ، الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالشراكة مع مركز الدراسات المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء)، وبدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة 150 فريقًا من المبرمجين ومحللي البيانات الذين تنافسوا فيما بينهم على تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي معتمدين بذلك على البيانات المتوافرة عن فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ولاعبيهم ونتائج المباريات للتوقع بمخرجات مباريات الدوري السعودي المتبقية.

واستخدمت الفرق المشاركة في الهاكاثون، البيانات الخاصة بفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولاعبيهم ونتائج المباريات لتوقع نتائج مباريات الجولات المتبقّية من الدوري، وبعد انتهاء كل جولة سيتم الإعلان عن نتائج التوقعات والفرق المشاركة التي حققت أعلى نسب في الدقّة، وسيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بالمنافسة في يوم مباراة تتويج الفائز بالدوري لهذا العام، علمًا بأن الجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي.

وكانت توقعات الذكاء الاصطناعي التي قدّمها المشاركون في الهاكاثون قبل بدء مباراتي الفيصلي والاتحاد، والنصر والهلال أشارت إلى فوز الفيصلي والنصر في المباراتين، وهو ما حدث واقعًا في ملعبي المباراتين.

وفي نهاية الهاكاثون أمس تم تكريم الفرق الثلاثة صاحبة التوقع الصحيح لنتيجتي مباراتي النصر والهلال والفيصلي والاتحاد، إذ جاء في المركز الأول فريق "هوب" ويمثّله يوسف المطوع وسليمان الجربوع، فيما حلّ فريق "الجزاري" في المركز الثاني بالمتسابقين عبدالرحمن الدويغري وسليمان المطرودي، وكان المركز الثالث من نصيب (A-Team) ويمثّله فهد المشرف وعبدالرحمن الخليفي.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي (A.I.) والتعلم الآلي، القدرة على تحليل البيانات الضخمة المتعلّقة بنتائج الفرق وأداء اللاعبين وغيرها من البيانات التي يتم جمعها في مباريات كرة القدم بالدوري، ويستطيع محللو البيانات استخدام تلك البيانات لبناء وتطوير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج مباريات كرة القدم مثل فوز أحد الفريقين أو تعادلهما.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله بن شرف الغامدي، أن الهاكاثون هو دوري لبناء قدرات احترافية من الشباب السعودي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو يأتي انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 التي من أولوياتها تنمية القدرات واستقطاب الكفاءات والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، مبينًا أن هذا النجاح الذي تحقّق أمس يأتي نتيجة جهد كبير قام به منسوبو الاتحاد وشركاؤنا حيث كان لدورهم أثر كبير في إنجاح هذا الهاكاثون.

من جانب آخر أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد متعب القنّي إلى أنه بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي فإنني أتوقع أنه خلال الـ 15 سنة القادمة لن نعمل سوى 4 ساعات في اليوم وأربعة أيام في الأسبوع، موضحًا أن الهاكاثون يأتي إيمانًا منّا في الاتحاد وشركائنا بأهمية جذب وتنمية الكوادر العلمية الوطنية.

ويأتي الهاكاثون برعاية من الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى شركة إكسنتشر إيمانًا منهم بخلق مناخ تقني يواكب العصر الحالي بوجود نخبة من المختصين والمهتمين في تقنية الذكاء الاصطناعي.