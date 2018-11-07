الزيارات التاريخية للملك سلمان تؤكد مقولته الشهيرة" لا فرق بين منطقة وأخرى"‎

زار القصيم ودشن عددًا من المشروعات.. وحائل وجهته الثانية في رحلة التنمية

أكدت الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعددٍ من مناطق المملكة، مقولته الشهيرة بأنه "لا فرق بين مواطن وآخر ولا منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات" .

وزار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله- منطقة القصيم ودشن عددًا من المشروعات بها، فيما كانت وجهته الثانية منطقة حائل التي وصل إليها هذا المساء ليستكمل رحلة التنمية لمناطق المملكة التي تشهد نهضة تنموية كبيرة في عهده الميمون.