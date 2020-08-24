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شاهد "بلدية طريف" تضبط موقعًا مخالفًا لخياطة ملابس بالحي الغربي

تديره عمالة وافدة.. دون وجود تراخيص

أغلقت بلدية محافظة طريف -ممثلة في إدارة صحة البيئة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية، محلات خياطة ملابس، تديرها عمالة وافدة تمارس أنشطة بدون تراخيص

في مبنى بالحي الغربي من المحافظة.

وفي التفاصيل فقد ضبطت إدارة الصحة بعد التحري عددًا من العمالة المخالفة، وطبّقت بحقهم الجزاءات المستحقة وتطبيق لائحة المخالفات والعقوبات بحقهم.

وأكدت بلدية المحافظة أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات والمستودعات والمنشآت الغذائية؛ داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ فورًا عن المخالفات التي يتم رصدها ليتم التعامل معها بشكل عاجل عبر الرقم الموحد 940.

بلدية محافظة طريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "بلدية طريف" تضبط موقعًا مخالفًا لخياطة ملابس بالحي الغربي
سبق

أغلقت بلدية محافظة طريف -ممثلة في إدارة صحة البيئة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية، محلات خياطة ملابس، تديرها عمالة وافدة تمارس أنشطة بدون تراخيص

في مبنى بالحي الغربي من المحافظة.

وفي التفاصيل فقد ضبطت إدارة الصحة بعد التحري عددًا من العمالة المخالفة، وطبّقت بحقهم الجزاءات المستحقة وتطبيق لائحة المخالفات والعقوبات بحقهم.

وأكدت بلدية المحافظة أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات والمستودعات والمنشآت الغذائية؛ داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ فورًا عن المخالفات التي يتم رصدها ليتم التعامل معها بشكل عاجل عبر الرقم الموحد 940.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
06:02 PM

شاهد "بلدية طريف" تضبط موقعًا مخالفًا لخياطة ملابس بالحي الغربي

تديره عمالة وافدة.. دون وجود تراخيص

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بندر الدغمي - الرياض
1
433

أغلقت بلدية محافظة طريف -ممثلة في إدارة صحة البيئة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية، محلات خياطة ملابس، تديرها عمالة وافدة تمارس أنشطة بدون تراخيص

في مبنى بالحي الغربي من المحافظة.

وفي التفاصيل فقد ضبطت إدارة الصحة بعد التحري عددًا من العمالة المخالفة، وطبّقت بحقهم الجزاءات المستحقة وتطبيق لائحة المخالفات والعقوبات بحقهم.

وأكدت بلدية المحافظة أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات والمستودعات والمنشآت الغذائية؛ داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ فورًا عن المخالفات التي يتم رصدها ليتم التعامل معها بشكل عاجل عبر الرقم الموحد 940.

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