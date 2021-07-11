متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل، سيتم إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، مبينًا أن المؤتمر يعود -بإذن الله- بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال متحدث "الصحة": "من المهم للغاية التقيد بالاحترازات وأخذ اللقاح. كل عام وأنتم بصحة وخير، والله يحفظكم".