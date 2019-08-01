"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

تشمل "الحرجة والمجاردة" وتستمر حتى الـ10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه: مدينة أبها ومحافظات (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البرد في بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية.