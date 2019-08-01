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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

تشمل "الحرجة والمجاردة" وتستمر حتى الـ10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه: مدينة أبها ومحافظات (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البرد في بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه: مدينة أبها ومحافظات (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البرد في بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:45 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

تشمل "الحرجة والمجاردة" وتستمر حتى الـ10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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3,839

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وشمل التنبيه: مدينة أبها ومحافظات (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل).

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البرد في بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية.

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