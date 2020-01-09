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"الأرصاد": تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة عسير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة وبارق ومحايل والحرجة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث، ومركزي بللسمر ووادي بن هشبل.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

الأرصاد حالة الطقس أمطار عسير عسير

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"الأرصاد": تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة وبارق ومحايل والحرجة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث، ومركزي بللسمر ووادي بن هشبل.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
11:50 AM

"الأرصاد": تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة عسير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة وبارق ومحايل والحرجة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث، ومركزي بللسمر ووادي بن هشبل.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

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