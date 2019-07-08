النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليويفا": لم ندعُ الأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية

على خلفية هجوم "ميسي" ضد الاتحاد الأمريكي الجنوبي

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الاثنين، ما رددته تقارير إعلامية حول أنه قد يوجّه الدعوة للمنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولات تابعة له.

وذكر "اليويفا": لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول مطالبة الأرجنتين بالمشاركة في بطولات اليويفا، أو الحصول على عضوية اليويفا، اليويفا لم يدخل أبداً في مناقشات بهذا الشأن، ولن يفعل.

وخرج المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل، بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي، وقد تحدّث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "فساد" في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وذكرت تقارير في أمريكا الجنوبية، عن مصادر لم تكشف عنها، أن الأرجنتين قد تتحول للمشاركة بالكرة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تشارك ضمن منافسات قارات أخرى غير القارات التي تنتمي لها؛ لأسباب سياسية أو رياضية، لكن "اليويفا" أكد أنه لم يناقش منح الاستثناء للأرجنتين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"اليويفا": لم ندعُ الأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية
سبق

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الاثنين، ما رددته تقارير إعلامية حول أنه قد يوجّه الدعوة للمنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولات تابعة له.

وذكر "اليويفا": لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول مطالبة الأرجنتين بالمشاركة في بطولات اليويفا، أو الحصول على عضوية اليويفا، اليويفا لم يدخل أبداً في مناقشات بهذا الشأن، ولن يفعل.

وخرج المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل، بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي، وقد تحدّث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "فساد" في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وذكرت تقارير في أمريكا الجنوبية، عن مصادر لم تكشف عنها، أن الأرجنتين قد تتحول للمشاركة بالكرة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تشارك ضمن منافسات قارات أخرى غير القارات التي تنتمي لها؛ لأسباب سياسية أو رياضية، لكن "اليويفا" أكد أنه لم يناقش منح الاستثناء للأرجنتين.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:26 PM

"اليويفا": لم ندعُ الأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية

على خلفية هجوم "ميسي" ضد الاتحاد الأمريكي الجنوبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
391

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الاثنين، ما رددته تقارير إعلامية حول أنه قد يوجّه الدعوة للمنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولات تابعة له.

وذكر "اليويفا": لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول مطالبة الأرجنتين بالمشاركة في بطولات اليويفا، أو الحصول على عضوية اليويفا، اليويفا لم يدخل أبداً في مناقشات بهذا الشأن، ولن يفعل.

وخرج المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل، بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي، وقد تحدّث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "فساد" في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وذكرت تقارير في أمريكا الجنوبية، عن مصادر لم تكشف عنها، أن الأرجنتين قد تتحول للمشاركة بالكرة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تشارك ضمن منافسات قارات أخرى غير القارات التي تنتمي لها؛ لأسباب سياسية أو رياضية، لكن "اليويفا" أكد أنه لم يناقش منح الاستثناء للأرجنتين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,585
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,568

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة