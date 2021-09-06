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نادي ذوي الإعاقة بمكة يفتتح موسمه الرياضي ببطولتيْ ألعاب القوى والسباحة للشباب

أقيمت في المنطقة الشرقية بمشاركة ١٢ لاعبًا حصدوا ٢٥ ميدالية

تُوّج نادي ذوي الإعاقة بمكة المكرمة ببطولتي المملكة لألعاب القوى، والسباحة للشباب تحت ٢٠ سنة لفئة الشلل الدماغي، والتي أقيمت في المنطقة الشرقية يومي الخميس والجمعة ٣- ٤/ ٩/ ٢٠٢١ بمشاركة ١٢ لاعبًا حصدوا ٢٥ ميدالية، بواقع ٢٠ ميدالية ذهبية، وأربع فضيات وميدالية برونزية واحدة، جاءت موزعة على ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال.

وهنأ المدير التنفيذي بنادي ذوي الإعاقة بمكة، فيصل دالي، أبطال النادي على هذا الإنجاز، مقدمًا لهم وللجهازين الفني والإداري شكر وتقدير أعضاء مجلس الإدارة على ما قدّم من جهد كبير وعمل مميز.

وأكد "دالي" أن النادي يعمل على تهيئة فئة الشباب لتكون قاعدة متميزة تسهم في الإنجازات المحلية للنادي، وتستعد لخدمة الوطن في المحافل الدولية بإذن الله تعالى.

بدوره أثنى رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد القرشي، على ما تحظى به الرياضة عامة ورياضات ذوي الإعاقة من عناية كبيرة ورعاية دائمة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقدّم "القرشي" الشكر باسم منسوبي النادي كافة لوزارة الرياضة ممثلة في اللجنة البارالمبية، على ما تقدمه من جهود كبيرة لدعم ورعاية أندية ذوي الإعاقة في مختلف مناطق ومدن الوطن الغالي.

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نادي ذوي الإعاقة بمكة يفتتح موسمه الرياضي ببطولتيْ ألعاب القوى والسباحة للشباب
سبق

تُوّج نادي ذوي الإعاقة بمكة المكرمة ببطولتي المملكة لألعاب القوى، والسباحة للشباب تحت ٢٠ سنة لفئة الشلل الدماغي، والتي أقيمت في المنطقة الشرقية يومي الخميس والجمعة ٣- ٤/ ٩/ ٢٠٢١ بمشاركة ١٢ لاعبًا حصدوا ٢٥ ميدالية، بواقع ٢٠ ميدالية ذهبية، وأربع فضيات وميدالية برونزية واحدة، جاءت موزعة على ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال.

وهنأ المدير التنفيذي بنادي ذوي الإعاقة بمكة، فيصل دالي، أبطال النادي على هذا الإنجاز، مقدمًا لهم وللجهازين الفني والإداري شكر وتقدير أعضاء مجلس الإدارة على ما قدّم من جهد كبير وعمل مميز.

وأكد "دالي" أن النادي يعمل على تهيئة فئة الشباب لتكون قاعدة متميزة تسهم في الإنجازات المحلية للنادي، وتستعد لخدمة الوطن في المحافل الدولية بإذن الله تعالى.

بدوره أثنى رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد القرشي، على ما تحظى به الرياضة عامة ورياضات ذوي الإعاقة من عناية كبيرة ورعاية دائمة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقدّم "القرشي" الشكر باسم منسوبي النادي كافة لوزارة الرياضة ممثلة في اللجنة البارالمبية، على ما تقدمه من جهود كبيرة لدعم ورعاية أندية ذوي الإعاقة في مختلف مناطق ومدن الوطن الغالي.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
10:17 AM

نادي ذوي الإعاقة بمكة يفتتح موسمه الرياضي ببطولتيْ ألعاب القوى والسباحة للشباب

أقيمت في المنطقة الشرقية بمشاركة ١٢ لاعبًا حصدوا ٢٥ ميدالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تُوّج نادي ذوي الإعاقة بمكة المكرمة ببطولتي المملكة لألعاب القوى، والسباحة للشباب تحت ٢٠ سنة لفئة الشلل الدماغي، والتي أقيمت في المنطقة الشرقية يومي الخميس والجمعة ٣- ٤/ ٩/ ٢٠٢١ بمشاركة ١٢ لاعبًا حصدوا ٢٥ ميدالية، بواقع ٢٠ ميدالية ذهبية، وأربع فضيات وميدالية برونزية واحدة، جاءت موزعة على ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال.

وهنأ المدير التنفيذي بنادي ذوي الإعاقة بمكة، فيصل دالي، أبطال النادي على هذا الإنجاز، مقدمًا لهم وللجهازين الفني والإداري شكر وتقدير أعضاء مجلس الإدارة على ما قدّم من جهد كبير وعمل مميز.

وأكد "دالي" أن النادي يعمل على تهيئة فئة الشباب لتكون قاعدة متميزة تسهم في الإنجازات المحلية للنادي، وتستعد لخدمة الوطن في المحافل الدولية بإذن الله تعالى.

بدوره أثنى رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد القرشي، على ما تحظى به الرياضة عامة ورياضات ذوي الإعاقة من عناية كبيرة ورعاية دائمة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقدّم "القرشي" الشكر باسم منسوبي النادي كافة لوزارة الرياضة ممثلة في اللجنة البارالمبية، على ما تقدمه من جهود كبيرة لدعم ورعاية أندية ذوي الإعاقة في مختلف مناطق ومدن الوطن الغالي.

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