"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم، بمنطقة الباحة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.