كشفت إحصائية لهيئة الهلال الأحمر عن تلقي الهيئة ٣٣٦ بلاغًا و١٤٤ حالة منقولة و٦٩ حادثًا مروريًّا و٤١ حالة تنفسية، باشرتها الفرق الإسعافية مساء أمس بالتزامن مع هطول الأمطار.
وكانت منطقة الرياض قد شهدت مساء أمس هطول الأمطار؛ ما أدى لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
الفرق الإسعافية تباشر 590 بلاغًا نتيجة لأمطار الرياض
أدت لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس المنطقة
كشفت إحصائية لهيئة الهلال الأحمر عن تلقي الهيئة ٣٣٦ بلاغًا و١٤٤ حالة منقولة و٦٩ حادثًا مروريًّا و٤١ حالة تنفسية، باشرتها الفرق الإسعافية مساء أمس بالتزامن مع هطول الأمطار.
وكانت منطقة الرياض قد شهدت مساء أمس هطول الأمطار؛ ما أدى لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
كشفت إحصائية لهيئة الهلال الأحمر عن تلقي الهيئة ٣٣٦ بلاغًا و١٤٤ حالة منقولة و٦٩ حادثًا مروريًّا و٤١ حالة تنفسية، باشرتها الفرق الإسعافية مساء أمس بالتزامن مع هطول الأمطار.
الفرق الإسعافية تباشر 590 بلاغًا نتيجة لأمطار الرياض
أدت لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس المنطقة
كشفت إحصائية لهيئة الهلال الأحمر عن تلقي الهيئة ٣٣٦ بلاغًا و١٤٤ حالة منقولة و٦٩ حادثًا مروريًّا و٤١ حالة تنفسية، باشرتها الفرق الإسعافية مساء أمس بالتزامن مع هطول الأمطار.
وكانت منطقة الرياض قد شهدت مساء أمس هطول الأمطار؛ ما أدى لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.