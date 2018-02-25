كشفت إحصائية لهيئة الهلال الأحمر عن تلقي الهيئة ٣٣٦ بلاغًا و١٤٤ حالة منقولة و٦٩ حادثًا مروريًّا و٤١ حالة تنفسية، باشرتها الفرق الإسعافية مساء أمس بالتزامن مع هطول الأمطار. وكانت منطقة الرياض قد شهدت مساء أمس هطول الأمطار؛ ما أدى لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

الفرق الإسعافية تباشر 590 بلاغًا نتيجة لأمطار الرياض متعب البقمي سبق 2018-02-25 كشفت إحصائية لهيئة الهلال الأحمر عن تلقي الهيئة ٣٣٦ بلاغًا و١٤٤ حالة منقولة و٦٩ حادثًا مروريًّا و٤١ حالة تنفسية، باشرتها الفرق الإسعافية مساء أمس بالتزامن مع هطول الأمطار.



وكانت منطقة الرياض قد شهدت مساء أمس هطول الأمطار؛ ما أدى لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:20 AM

الفرق الإسعافية تباشر 590 بلاغًا نتيجة لأمطار الرياض أدت لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس المنطقة





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كشفت إحصائية لهيئة الهلال الأحمر عن تلقي الهيئة ٣٣٦ بلاغًا و١٤٤ حالة منقولة و٦٩ حادثًا مروريًّا و٤١ حالة تنفسية، باشرتها الفرق الإسعافية مساء أمس بالتزامن مع هطول الأمطار.



وكانت منطقة الرياض قد شهدت مساء أمس هطول الأمطار؛ ما أدى لتعليق الدراسة اليوم الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.