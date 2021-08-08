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الهيئة السعودية للمهندسين تدعو للمشاركة في مؤتمر "الجودة الافتراضي"

خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م

دعت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، المهندسين والباحثين والمهتمين من القطاع الهندسي إلى المشاركة بأوراق علمية لدعم وتعزز محتوى الجودة في القطاع الهندسي، من خلال المؤتمر الدولي للجودة "الافتراضي" تحت عنوان "التميز من خلال قيادة الجودة الإنتاجية والمرونة والاستدامة" المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م.

وسيشارك في المؤتمر عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف استعراض المعلومات الحديثة والجديدة للإسهام في تطوير مجال الجودة.

وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر تاريخ 5 سبتمبر 2021م موعدًا لاستقبال ملخصات الأوراق العلمية للمشاركين، بينما سيتم قبول الأوراق العلمية في 20 سبتمبر 2021م، وسيكون العرض النهائي لها في 1 نوفمبر 2021م، ولتقديم الأوراق العلمية عبر موقع المؤتمر الرسمي: https://asq.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6s94TnqiEpTeT9s.

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الهيئة السعودية للمهندسين تدعو للمشاركة في مؤتمر "الجودة الافتراضي"
سبق

دعت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، المهندسين والباحثين والمهتمين من القطاع الهندسي إلى المشاركة بأوراق علمية لدعم وتعزز محتوى الجودة في القطاع الهندسي، من خلال المؤتمر الدولي للجودة "الافتراضي" تحت عنوان "التميز من خلال قيادة الجودة الإنتاجية والمرونة والاستدامة" المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م.

وسيشارك في المؤتمر عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف استعراض المعلومات الحديثة والجديدة للإسهام في تطوير مجال الجودة.

وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر تاريخ 5 سبتمبر 2021م موعدًا لاستقبال ملخصات الأوراق العلمية للمشاركين، بينما سيتم قبول الأوراق العلمية في 20 سبتمبر 2021م، وسيكون العرض النهائي لها في 1 نوفمبر 2021م، ولتقديم الأوراق العلمية عبر موقع المؤتمر الرسمي: https://asq.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6s94TnqiEpTeT9s.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:39 PM

الهيئة السعودية للمهندسين تدعو للمشاركة في مؤتمر "الجودة الافتراضي"

خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، المهندسين والباحثين والمهتمين من القطاع الهندسي إلى المشاركة بأوراق علمية لدعم وتعزز محتوى الجودة في القطاع الهندسي، من خلال المؤتمر الدولي للجودة "الافتراضي" تحت عنوان "التميز من خلال قيادة الجودة الإنتاجية والمرونة والاستدامة" المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م.

وسيشارك في المؤتمر عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف استعراض المعلومات الحديثة والجديدة للإسهام في تطوير مجال الجودة.

وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر تاريخ 5 سبتمبر 2021م موعدًا لاستقبال ملخصات الأوراق العلمية للمشاركين، بينما سيتم قبول الأوراق العلمية في 20 سبتمبر 2021م، وسيكون العرض النهائي لها في 1 نوفمبر 2021م، ولتقديم الأوراق العلمية عبر موقع المؤتمر الرسمي: https://asq.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6s94TnqiEpTeT9s.

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