مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في دار سعد بعدن

المساعدات تزن 44 طنًا ويستفيد منها 3600 من نازحي "الحديدة"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

ويستفيد من هذه المساعدات 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.