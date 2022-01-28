النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في دار سعد بعدن

المساعدات تزن 44 طنًا ويستفيد منها 3600 من نازحي "الحديدة"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

ويستفيد من هذه المساعدات 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في دار سعد بعدن
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

ويستفيد من هذه المساعدات 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:18 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في دار سعد بعدن

المساعدات تزن 44 طنًا ويستفيد منها 3600 من نازحي "الحديدة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
258

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

ويستفيد من هذه المساعدات 3600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,985
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,653
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,667

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة