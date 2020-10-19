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"الأمريكيون سئموا منه".."ترامب" يصف خبير الأوبئة "فاوتشي" بـ"الكارثة"

طمأن العاملين في حملته بأنه لا يزال أمامه طريق للفوز بالانتخابات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، خبير فيروس كورونا المستجد أنطوني فاوتشي بأنه "كارثة"، وسعى لطمأنة العاملين في حملته الانتخابية بأنه لا يزال أمامه طريق للفوز بالانتخابات بعد 15 يوماً على الرغم من تراجع أرقام استطلاعات الرأي.

وقال "ترامب" في اتصال هاتفي مع نشطاء حملته التي سمحت للصحفيين بالانضمام إليه: "لقد سئم الناس من سماع فاوتشي وكل هؤلاء البلهاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن الأمريكيين سئموا القيود المفروضة على انتشار الوباء".

واشتكى "فاوتشي" علناً من الاستشهاد به في إعلان حملة إعادة انتخاب "ترامب"، وذكر في مقابلة بثتها قناة "سي بي إس" أنه لم يفاجأ بأن "ترامب" نفسه أصيب بالفيروس.


و"فاوتشي" ، 79 عاماً ، هو واحد من أكثر العلماء احتراماً في الولايات المتحدة، وخدم في عهد الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، ويشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984.

وكان "ترامب" و"فاوتشي"، أحد أعضاء فريق العمل الخاص بفيروس كورونا، على خلاف حول أفضل السبل للتعامل مع جائحة كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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"الأمريكيون سئموا منه".."ترامب" يصف خبير الأوبئة "فاوتشي" بـ"الكارثة"
سبق

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، خبير فيروس كورونا المستجد أنطوني فاوتشي بأنه "كارثة"، وسعى لطمأنة العاملين في حملته الانتخابية بأنه لا يزال أمامه طريق للفوز بالانتخابات بعد 15 يوماً على الرغم من تراجع أرقام استطلاعات الرأي.

وقال "ترامب" في اتصال هاتفي مع نشطاء حملته التي سمحت للصحفيين بالانضمام إليه: "لقد سئم الناس من سماع فاوتشي وكل هؤلاء البلهاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن الأمريكيين سئموا القيود المفروضة على انتشار الوباء".

واشتكى "فاوتشي" علناً من الاستشهاد به في إعلان حملة إعادة انتخاب "ترامب"، وذكر في مقابلة بثتها قناة "سي بي إس" أنه لم يفاجأ بأن "ترامب" نفسه أصيب بالفيروس.


و"فاوتشي" ، 79 عاماً ، هو واحد من أكثر العلماء احتراماً في الولايات المتحدة، وخدم في عهد الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، ويشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984.

وكان "ترامب" و"فاوتشي"، أحد أعضاء فريق العمل الخاص بفيروس كورونا، على خلاف حول أفضل السبل للتعامل مع جائحة كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:25 PM

"الأمريكيون سئموا منه".."ترامب" يصف خبير الأوبئة "فاوتشي" بـ"الكارثة"

طمأن العاملين في حملته بأنه لا يزال أمامه طريق للفوز بالانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، خبير فيروس كورونا المستجد أنطوني فاوتشي بأنه "كارثة"، وسعى لطمأنة العاملين في حملته الانتخابية بأنه لا يزال أمامه طريق للفوز بالانتخابات بعد 15 يوماً على الرغم من تراجع أرقام استطلاعات الرأي.

وقال "ترامب" في اتصال هاتفي مع نشطاء حملته التي سمحت للصحفيين بالانضمام إليه: "لقد سئم الناس من سماع فاوتشي وكل هؤلاء البلهاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن الأمريكيين سئموا القيود المفروضة على انتشار الوباء".

واشتكى "فاوتشي" علناً من الاستشهاد به في إعلان حملة إعادة انتخاب "ترامب"، وذكر في مقابلة بثتها قناة "سي بي إس" أنه لم يفاجأ بأن "ترامب" نفسه أصيب بالفيروس.


و"فاوتشي" ، 79 عاماً ، هو واحد من أكثر العلماء احتراماً في الولايات المتحدة، وخدم في عهد الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، ويشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984.

وكان "ترامب" و"فاوتشي"، أحد أعضاء فريق العمل الخاص بفيروس كورونا، على خلاف حول أفضل السبل للتعامل مع جائحة كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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