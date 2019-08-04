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#الإنذار_المبكر ينبه 7 مناطق بينها مكة والمدينة والرياض

من حالات مناخية تتواصل لأوقات متفاوتة على مدار اليوم

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، 7 مناطق من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن نجران والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورابغ، ورنية)، وتبدأ من الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساء؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وفي الرياض تشمل: (الأفلاج، والدوادمي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، والمزاحمية، وشقراء، وعفيف، ووادي الدواسر)، وتبدأ في كل من المدينة والرياض من العاشرة صباحًا، وتنتهي مع السابعة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الثانية عشرة ظهرًا بالمناطق الثلاث، وتنتهي مع التاسعة بالباحة وعسير، والثامنة في جازان.

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#الإنذار_المبكر ينبه 7 مناطق بينها مكة والمدينة والرياض
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، 7 مناطق من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن نجران والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورابغ، ورنية)، وتبدأ من الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساء؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وفي الرياض تشمل: (الأفلاج، والدوادمي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، والمزاحمية، وشقراء، وعفيف، ووادي الدواسر)، وتبدأ في كل من المدينة والرياض من العاشرة صباحًا، وتنتهي مع السابعة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الثانية عشرة ظهرًا بالمناطق الثلاث، وتنتهي مع التاسعة بالباحة وعسير، والثامنة في جازان.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:40 AM

#الإنذار_المبكر ينبه 7 مناطق بينها مكة والمدينة والرياض

من حالات مناخية تتواصل لأوقات متفاوتة على مدار اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، 7 مناطق من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن نجران والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورابغ، ورنية)، وتبدأ من الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساء؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وفي الرياض تشمل: (الأفلاج، والدوادمي، والعاصمة الرياض، والمجمعة، والمزاحمية، وشقراء، وعفيف، ووادي الدواسر)، وتبدأ في كل من المدينة والرياض من العاشرة صباحًا، وتنتهي مع السابعة مساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الثانية عشرة ظهرًا بالمناطق الثلاث، وتنتهي مع التاسعة بالباحة وعسير، والثامنة في جازان.

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