ثلوج غزيرة تعلق العمل بمطار إسطنبول مؤقتاً

أضعفت إمكان الرؤية على المدارج

علق مطار إسطنبول الدولي عملياته، اليوم (الاثنين)، بسبب تساقط الثلوج بغزارة، بحسب ما أعلنت سلطات الطيران المدني في أحد أبرز المطارات الأوروبية.

وذكرت المديرية العامة للمطارات المدنية بتركيا على "تويتر"، أن العمليات في المطار توقفت مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية، التي أضعفت إمكان الرؤية على المدارج.

وبينت أن أنشطة المطار ستُستأنف عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لـ"فرانس 24".