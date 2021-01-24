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ثلوج غزيرة تعلق العمل بمطار إسطنبول مؤقتاً

أضعفت إمكان الرؤية على المدارج

علق مطار إسطنبول الدولي عملياته، اليوم (الاثنين)، بسبب تساقط الثلوج بغزارة، بحسب ما أعلنت سلطات الطيران المدني في أحد أبرز المطارات الأوروبية.

وذكرت المديرية العامة للمطارات المدنية بتركيا على "تويتر"، أن العمليات في المطار توقفت مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية، التي أضعفت إمكان الرؤية على المدارج.

وبينت أن أنشطة المطار ستُستأنف عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لـ"فرانس 24".

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ثلوج غزيرة تعلق العمل بمطار إسطنبول مؤقتاً
سبق

علق مطار إسطنبول الدولي عملياته، اليوم (الاثنين)، بسبب تساقط الثلوج بغزارة، بحسب ما أعلنت سلطات الطيران المدني في أحد أبرز المطارات الأوروبية.

وذكرت المديرية العامة للمطارات المدنية بتركيا على "تويتر"، أن العمليات في المطار توقفت مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية، التي أضعفت إمكان الرؤية على المدارج.

وبينت أن أنشطة المطار ستُستأنف عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لـ"فرانس 24".

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
06:57 PM

ثلوج غزيرة تعلق العمل بمطار إسطنبول مؤقتاً

أضعفت إمكان الرؤية على المدارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علق مطار إسطنبول الدولي عملياته، اليوم (الاثنين)، بسبب تساقط الثلوج بغزارة، بحسب ما أعلنت سلطات الطيران المدني في أحد أبرز المطارات الأوروبية.

وذكرت المديرية العامة للمطارات المدنية بتركيا على "تويتر"، أن العمليات في المطار توقفت مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية، التي أضعفت إمكان الرؤية على المدارج.

وبينت أن أنشطة المطار ستُستأنف عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لـ"فرانس 24".

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