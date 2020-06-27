"الأوقاف الصومالية" تنوه بقرار المملكة باقتصار حج هذا العام لعدد محدد من حجاج الداخل

بسبب تفشّي كورونا

نوّهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية إلى القرار الذي اتخذته حكومة المملكة بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.



وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشي جائحة كورونا "كوفيد19"، وطبقًا لعدد الوفيات التي بلغت قرابة نصف مليون، وعدد المصابين بالفيروس الذي تجاوز 7 ملايين مصاب في العالم، وانطلاقًا من القرار الذي اتخذته المملكة حيال عدم إمكانية الحج لحجاج الخارج بسبب تفشي كورونا، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية ممثلة عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تؤيد هذا القرار.