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السفير الصيني يساند النصر قبل موقعة بيرسبوليس الإيراني

أبدى السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ مساندته لفريق النصر السعودي ، الذي يواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني ، غداً السبت في العاصمة القطرية الدوحة ، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وغرد السفير الصيني من خلال حسابه في " تويتر " قائلاً :" حظ موفق لنادي النصر ، الفوز لجميع النصراويين".

وكان النصر قد تأهل لدور نصف النهائي على حساب شقيقه الأهلي السعودي 2/0.

دوري أبطال آسيا النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السفير الصيني يساند النصر قبل موقعة بيرسبوليس الإيراني
سبق

أبدى السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ مساندته لفريق النصر السعودي ، الذي يواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني ، غداً السبت في العاصمة القطرية الدوحة ، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وغرد السفير الصيني من خلال حسابه في " تويتر " قائلاً :" حظ موفق لنادي النصر ، الفوز لجميع النصراويين".

وكان النصر قد تأهل لدور نصف النهائي على حساب شقيقه الأهلي السعودي 2/0.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
08:31 PM

السفير الصيني يساند النصر قبل موقعة بيرسبوليس الإيراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ مساندته لفريق النصر السعودي ، الذي يواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني ، غداً السبت في العاصمة القطرية الدوحة ، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وغرد السفير الصيني من خلال حسابه في " تويتر " قائلاً :" حظ موفق لنادي النصر ، الفوز لجميع النصراويين".

وكان النصر قد تأهل لدور نصف النهائي على حساب شقيقه الأهلي السعودي 2/0.

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