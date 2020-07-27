شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية

انتهجت الصالات أسلوبًا للحد من أعداد المشتركات والتعقيم والتباعد الاجتماعي

بدأت الأندية الرياضية النسائية في السعودية عودة خجولة بإجراءات مختلفة بعد استئناف الأنشطة الرياضية إثر تعليقها 3 أشهر بسبب أزمة كورونا .

وفي التفاصيل، انتهجت الصالات الرياضية أسلوبًا للحد من أعداد المشتركات والتعقيم والمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والحجز المسبق لساعات التدريب والتمارين الرياضية، بحسب تقرير برنامج صباح العربية.

وأشاد نعيم الحكمي مدير عام نادٍ رياضي بدعم وزارة الرياضة خلال الفترة الماضية من بداية أزمة كورونا، مؤكدًا اهتمامهم بتطبيق كل التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة بعد استئناف النشاط الرياضي من باب العودة بحذر وذلك من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضافت "ود الغامدي"، مسؤولة خدمة عملاء بأحد الأندية : حققنا التباعد الاجتماعي حاليًا ونأخذ قياس العميلة منذ دخولها باب النادي وأصبح لدينا نظام حجز حصص التدريب عبر روابط النادي في وسائل التواصل الاجتماعي وكل فترة تدريبية تستوعب عددًا معينًا من المشتركات.

من جهة أخرى، أكدت إحدى المتدربات بالنادي أهمية ممارسة الرياضة التي تعدها جزءًا كبيرًا في حياتها، وعبرت عن طمأنينتها بالتزام الإجراءات الاحترازية في النادي ومن قِبل المنسوبات.



