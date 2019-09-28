"ماراثون الأفكار 2019" يختتم فعالياته بتتويج ٤ مشاريع في الرعاية الصحية الرقمية

بمشاركة أكثر من 250 متسابقًا من المواهب السعودية الشابة

اختتمت في العاصمة الرياض فعالية "ماراثون الأفكار2019" والتي نظمها المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، وبرعاية وحضور وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

شارك في المارثون أكثر من 250 متسابقًا من المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن؛ بهدف استكشاف الأفكار حول الابتكار الصحي الرقمي من أجل المساعدة في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها للمجتمع، وتحقيقاً لأهداف القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030.

وتوج وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مشاريع الفرق الفائزة المشاركة في الماراثون، حيث حصل الفائز من مسار "حافظ على صحتي" فريق "عيوني"، وتتمحور فكرته حول القدرة على التنبوء باحتمالية الاصابة بكسل العين للأطفال من عمر ٣-٥ سنوات، وذلك للمحافظة على سلامة العين عن طريق الإجابة على استبانة من قبل الوالدين مع رفع الصورة لمعرفة التشخيص.

والفائز من مسار الأمراض المزمنة (Health for Life) وتتمحور فكرة التطبيق في أن يذكر المريض الأمراض المزمنة بأخذ جرعة الدواء بالوقت الملزم مع تنويه المريض بالصوت وصورة من الدواء، ويتم تبليغ الطبيب إذا أخذ المريض الجرعة أم لا خلال التطبيق.

والفائز من مسار الاحتياجات الخاصة ( Voice to Voice speech) بتطبيق آلية لتيسير التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة في التخاطب، وتتمثل فكرته في استخدام الذكاء الاصطناعي وجمع قاعدة بيانات لتوضيح الصوت والآمان.

والفائز بمسار الصحة النفسية (SKY VR)، بتطبيق يسهل دخول المرضى النفسيين إلى جلسات علاجية واستشاريه مع مستشاريين نفسيين في كل مكان وزمان عن طريق تقنية العالم الافتراضي (VR).

وحظي الفائزون في مسارات الرعاية الصحية بفرصة الانضمام إلى "المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة"؛ لدعمهم في تطوير هذه الأفكار إلى منتجات تخدم القطاع الصحي في المملكة.

وفي الختام تم تكريم الرعاة وقادات مسارات الرعاية الصحية والمحكمين والمرشدين في "ماراثوان الأفكار".



وعبر وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن سعادته بوجوده اليوم مع المبدعين والمبتكرين أصحاب الأفكار الملهمة، مؤكداً على أهمية التقنيات الحيوية الجديدة التي سوف تلعب دورًا كبيرًا في الخدمات الصحية، وستحدث نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية مبتكرة وفاعلة، والذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في دعم الممارسين الصحيين بشكل أكبر، ويساعد على اتخاذ القرار بكل عمق وبناءً على معطيات عالية وواسعة.

وأضاف أن وزارة الصحة لديها مجموعة من المشاريع التقنية منها، تطبيق صحة الذي يساعد في التواصل مع الطبيب عن بعد سواءً في رسائل أو تواصل مرن وكذلك تطبيق موعد الذي يساعد على في تسهيل الحصول على موعد مع الأطباء، وغير ذلك من المشاريع التقنية التي سوف تساهم بإذن الله في تطوير الخدمات الصحية في المملكة.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أن تنظيم الفعالية يأتي إيماناً من المجلس بأهمية استقطاب المواهب التقنية السعودية الشابة التي ستساعد في صناعة البرامج الصحية الرقمية المستقبلية، وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها لمجتمعنا، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي الطموح، من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير أفكارهم المبتكرة للوصول إلى منتجات صحية رقمية فعالة تخدم القطاع الصحي في المملكة.

وبدوره، أوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن تلك المبادرة الوطنية جاءت لتبادل الأفكار المبتكرة الجديدة، ورفع الوعي بالتقنيات الصاعدة وأثرها على قطاع الرعاية الصحية، وكذلك لدمج أصحاب المصلحة من الأكاديميين والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المختبر لتوظيف التقنيات الصاعدة في تطوير الحلول الصحية، حيث عمل المشاركون ضمن فرق عمل واستخدموا ممارسات التفكير المبتكرة وطرح الأفكار لإيجاد الحلول الممكنة لتطوير النظام الصحي الرقمي.

وناقش "ماراثون الأفكار2019" الكثير من مواضيع الرعاية الصحية مثل؛ ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحة النفسية، حافظ على صحتي، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مواضيع التقنيات الرقمية، التجهيزات المؤتمتة (الروبوتات)، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، قاعدة البيانات المتسلسلة (Blockchain).



