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حملت طموحاً لا حدود له .. مطار نيوم يشهد أولى رحلاته بحضور "العامودي"

بارك للقيادة هذا الإنجاز مغرّداً ومؤكداً مواصلة العمل مع زملائه .. "قدرات وآفاق"

شهد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ مراسم إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم؛ النافذة الجديدة على البحر الأحمر، التي حملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافياً لها.

وبارك الوزير "العامودي"؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، للقيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا الإنجاز بتدشين أول رحلة للمطار، مؤكداً أنه سيعمل مع زملائه لمستقبلٍ طموحه عنان السماء.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمالي المملكة، وقالت، في بيان لها، إن المطار تم ترخيصه من قِبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأضافت، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتماد تسجيله من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM"، مشيرة إلى أن المطار سيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين بمشروع "نيوم"، الذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر 2017.

يأتي مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لـ "رؤية 2030" بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملت طموحاً لا حدود له .. مطار نيوم يشهد أولى رحلاته بحضور "العامودي"
سبق

شهد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ مراسم إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم؛ النافذة الجديدة على البحر الأحمر، التي حملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافياً لها.

وبارك الوزير "العامودي"؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، للقيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا الإنجاز بتدشين أول رحلة للمطار، مؤكداً أنه سيعمل مع زملائه لمستقبلٍ طموحه عنان السماء.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمالي المملكة، وقالت، في بيان لها، إن المطار تم ترخيصه من قِبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأضافت، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتماد تسجيله من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM"، مشيرة إلى أن المطار سيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين بمشروع "نيوم"، الذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر 2017.

يأتي مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لـ "رؤية 2030" بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:54 AM

حملت طموحاً لا حدود له .. مطار نيوم يشهد أولى رحلاته بحضور "العامودي"

بارك للقيادة هذا الإنجاز مغرّداً ومؤكداً مواصلة العمل مع زملائه .. "قدرات وآفاق"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
6,926

شهد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ مراسم إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم؛ النافذة الجديدة على البحر الأحمر، التي حملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافياً لها.

وبارك الوزير "العامودي"؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، للقيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا الإنجاز بتدشين أول رحلة للمطار، مؤكداً أنه سيعمل مع زملائه لمستقبلٍ طموحه عنان السماء.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمالي المملكة، وقالت، في بيان لها، إن المطار تم ترخيصه من قِبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأضافت، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتماد تسجيله من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM"، مشيرة إلى أن المطار سيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين بمشروع "نيوم"، الذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر 2017.

يأتي مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لـ "رؤية 2030" بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

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