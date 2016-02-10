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"حساب المواطن": إيداع دعم فبراير يستمر لنهاية اليوم

بدا في وقت مبكر اليوم للمستفيدين المكتملة طلباتهم

بدأ "حساب المواطن"، فجر اليوم الإثنين، صرف الدفعة السابعة والعشرين للمستفيدين من الدعم النقدي.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "حساب المواطن"، وسيستمر حتى نهاية اليوم الإثنين بإذن الله.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": إيداع دعم فبراير يستمر لنهاية اليوم
سبق

بدأ "حساب المواطن"، فجر اليوم الإثنين، صرف الدفعة السابعة والعشرين للمستفيدين من الدعم النقدي.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "حساب المواطن"، وسيستمر حتى نهاية اليوم الإثنين بإذن الله.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:20 AM

"حساب المواطن": إيداع دعم فبراير يستمر لنهاية اليوم

بدا في وقت مبكر اليوم للمستفيدين المكتملة طلباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ "حساب المواطن"، فجر اليوم الإثنين، صرف الدفعة السابعة والعشرين للمستفيدين من الدعم النقدي.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "حساب المواطن"، وسيستمر حتى نهاية اليوم الإثنين بإذن الله.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,461
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,079
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,582

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