بموافقة وزير الداخلية.. تعيين "بن رافع" شيخًا لقبيلة العُمرة

خلفًا لـ"علي بن زارع"

أصدر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قرارًا بتعيين الشيخ سعيد بن رافع بن زارع العميري الشهري، شيخًا لقبيلة العُمرة بني شهر، خلفًا للشيخ علي بن عبدالوهاب بن زارع رحمه الله.

وأكد الشيخ سعيد اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يوفقه للقيام بمهام شيخة قبيلته بما يرضي الله عز وجل، ثم ولاة أمر هذا الوطن الغالي.

"سبق" تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للشيخ سعيد بهذه الثقة، والتهاني موصولة لكافة أفراد قبيلته، ونسأل الله الخير والتوفيق للجميع وأن يحفظ وطننا وولاة أمرنا إنه ولي قدير.