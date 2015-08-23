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"قياس" يتيح اختبار الإنجليزية في جميع مناطق ومدن المملكة.. طوال العام

يهتدي بالإطار الأوروبي المشترك للقياس CEFR في تحديد المستويات وشرحها

يتيح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP طوال العام، عبر 109 مقرات للاختبارات المحوسبة في جميع مدن ومناطق المملكة، و22 مقرًّا خارجها، مع اختيار الوقت والمكان المناسب لأداء الاختبار؛ وذلك من خلال حساب المستفيد في الموقع الإلكتروني للهيئة: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/.

ويقدم اختبارSTEP لطلبة الثالث الثانوي، وخريجي المرحلة الثانوية والجامعية، والمتقدمين على أقسام اللغة الإنجليزية، والمتقدمين لبرامج الدراسات العليا، والراغبين في الالتحاق ببعض الكليات العسكرية، إضافة إلى معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة إتقان اللغة، والراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، وهو اختبار معتمد من عدة جهات حكومية وخاصة.

ويُعد أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المتقدمة وفقًا لمعايير الجودة المستخدمة في صناعة اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين للاختبار؛ حيث يهتدي الاختبار بالإطار الأوروبي المشترك للقياس CEFR في تحديد مستويات الاختبار وشرحها وتفسير الدرجات.

يُذكر أن الاختبار يقيس الكفاية في اللغة الإنجليزية من خلال الإجابة عن أسئلة يتراوح عددها من 117 إلى 133 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، وتتوزع الأسئلة على مكونات: (فهم المقروء 40%، والتراكيب النحوية 30%، وفهم المسموع 20%، التحليل الكتابي 10%)؛ حيث تغطي ثلاث مهارات أساسية لاستخدام اللغة التي يمكن قياسها بموضوعية وثبات في النتيجة، وتغطي الأسئلة أهم مكونات اللغة بما في ذلك المفردات ودلالاتها والتراكيب والنحو وفهم المقروء وفهم المسموع والتحليل الكتابي، ويتميز الاختبار بأن مدة صلاحية درجته 3 سنوات، ورسومه أقل بكثير من رسوم الاختبارات العالمية المماثلة له.

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"قياس" يتيح اختبار الإنجليزية في جميع مناطق ومدن المملكة.. طوال العام
سبق

يتيح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP طوال العام، عبر 109 مقرات للاختبارات المحوسبة في جميع مدن ومناطق المملكة، و22 مقرًّا خارجها، مع اختيار الوقت والمكان المناسب لأداء الاختبار؛ وذلك من خلال حساب المستفيد في الموقع الإلكتروني للهيئة: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/.

ويقدم اختبارSTEP لطلبة الثالث الثانوي، وخريجي المرحلة الثانوية والجامعية، والمتقدمين على أقسام اللغة الإنجليزية، والمتقدمين لبرامج الدراسات العليا، والراغبين في الالتحاق ببعض الكليات العسكرية، إضافة إلى معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة إتقان اللغة، والراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، وهو اختبار معتمد من عدة جهات حكومية وخاصة.

ويُعد أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المتقدمة وفقًا لمعايير الجودة المستخدمة في صناعة اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين للاختبار؛ حيث يهتدي الاختبار بالإطار الأوروبي المشترك للقياس CEFR في تحديد مستويات الاختبار وشرحها وتفسير الدرجات.

يُذكر أن الاختبار يقيس الكفاية في اللغة الإنجليزية من خلال الإجابة عن أسئلة يتراوح عددها من 117 إلى 133 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، وتتوزع الأسئلة على مكونات: (فهم المقروء 40%، والتراكيب النحوية 30%، وفهم المسموع 20%، التحليل الكتابي 10%)؛ حيث تغطي ثلاث مهارات أساسية لاستخدام اللغة التي يمكن قياسها بموضوعية وثبات في النتيجة، وتغطي الأسئلة أهم مكونات اللغة بما في ذلك المفردات ودلالاتها والتراكيب والنحو وفهم المقروء وفهم المسموع والتحليل الكتابي، ويتميز الاختبار بأن مدة صلاحية درجته 3 سنوات، ورسومه أقل بكثير من رسوم الاختبارات العالمية المماثلة له.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
01:41 PM

"قياس" يتيح اختبار الإنجليزية في جميع مناطق ومدن المملكة.. طوال العام

يهتدي بالإطار الأوروبي المشترك للقياس CEFR في تحديد المستويات وشرحها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يتيح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP طوال العام، عبر 109 مقرات للاختبارات المحوسبة في جميع مدن ومناطق المملكة، و22 مقرًّا خارجها، مع اختيار الوقت والمكان المناسب لأداء الاختبار؛ وذلك من خلال حساب المستفيد في الموقع الإلكتروني للهيئة: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/.

ويقدم اختبارSTEP لطلبة الثالث الثانوي، وخريجي المرحلة الثانوية والجامعية، والمتقدمين على أقسام اللغة الإنجليزية، والمتقدمين لبرامج الدراسات العليا، والراغبين في الالتحاق ببعض الكليات العسكرية، إضافة إلى معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة إتقان اللغة، والراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، وهو اختبار معتمد من عدة جهات حكومية وخاصة.

ويُعد أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المتقدمة وفقًا لمعايير الجودة المستخدمة في صناعة اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين للاختبار؛ حيث يهتدي الاختبار بالإطار الأوروبي المشترك للقياس CEFR في تحديد مستويات الاختبار وشرحها وتفسير الدرجات.

يُذكر أن الاختبار يقيس الكفاية في اللغة الإنجليزية من خلال الإجابة عن أسئلة يتراوح عددها من 117 إلى 133 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، وتتوزع الأسئلة على مكونات: (فهم المقروء 40%، والتراكيب النحوية 30%، وفهم المسموع 20%، التحليل الكتابي 10%)؛ حيث تغطي ثلاث مهارات أساسية لاستخدام اللغة التي يمكن قياسها بموضوعية وثبات في النتيجة، وتغطي الأسئلة أهم مكونات اللغة بما في ذلك المفردات ودلالاتها والتراكيب والنحو وفهم المقروء وفهم المسموع والتحليل الكتابي، ويتميز الاختبار بأن مدة صلاحية درجته 3 سنوات، ورسومه أقل بكثير من رسوم الاختبارات العالمية المماثلة له.

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