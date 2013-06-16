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ولي العهد: أولويتنا مصالحنا الوطنية والمواطن وسبق أن واجهنا حملات إعلامية متحيزة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حوار مع "الشرق الأوسط " أن أولويات القيادة السعودية هي المواطن في الرياض وجدة وجازان وتبوك والدمام وغيرها من مناطق المملكة، وليس ما يراه أو يطرحه آخرون عن المملكة، وذلك تعليقًا على بعض الحملات الإعلامية أو المواقف الصادرة من جهات أمريكية.

وقال ولي العهد "فيما يتعلق بالحملات الإعلامية أو بعض المواقف الصادرة من جهات أمريكية، فهي بالتأكيد لا تخدم الأهداف المشتركة لبلدينا. لكننا في المملكة عبر تاريخنا، سبق أن واجهنا مثل هذه الحملات التي تتصف في معظمها بالتحيز وعدم الاستناد إلى معلومات دقيقة".

وتابع "نسعى دائمًا لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية. أولويتنا هي المواطن في الرياض وجدة وجازان وتبوك والدمام وغيرها من مناطق المملكة، وليس ما يراه أو يطرحه آخرون عن المملكة".

وأضاف ولي العهد: "على مر تاريخ المملكة تمكنا من التعايش مع حلفائنا الرئيسيين على الرغم من وجود اختلافات طبيعية موجودة بين الدول كافة، من خلال احترامنا لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية. وأنا على ثقة بأن علاقاتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك".

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ولي العهد: أولويتنا مصالحنا الوطنية والمواطن وسبق أن واجهنا حملات إعلامية متحيزة
سبق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حوار مع "الشرق الأوسط " أن أولويات القيادة السعودية هي المواطن في الرياض وجدة وجازان وتبوك والدمام وغيرها من مناطق المملكة، وليس ما يراه أو يطرحه آخرون عن المملكة، وذلك تعليقًا على بعض الحملات الإعلامية أو المواقف الصادرة من جهات أمريكية.

وقال ولي العهد "فيما يتعلق بالحملات الإعلامية أو بعض المواقف الصادرة من جهات أمريكية، فهي بالتأكيد لا تخدم الأهداف المشتركة لبلدينا. لكننا في المملكة عبر تاريخنا، سبق أن واجهنا مثل هذه الحملات التي تتصف في معظمها بالتحيز وعدم الاستناد إلى معلومات دقيقة".

وتابع "نسعى دائمًا لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية. أولويتنا هي المواطن في الرياض وجدة وجازان وتبوك والدمام وغيرها من مناطق المملكة، وليس ما يراه أو يطرحه آخرون عن المملكة".

وأضاف ولي العهد: "على مر تاريخ المملكة تمكنا من التعايش مع حلفائنا الرئيسيين على الرغم من وجود اختلافات طبيعية موجودة بين الدول كافة، من خلال احترامنا لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية. وأنا على ثقة بأن علاقاتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك".

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:51 AM

ولي العهد: أولويتنا مصالحنا الوطنية والمواطن وسبق أن واجهنا حملات إعلامية متحيزة

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خالد علي - الرياض
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حوار مع "الشرق الأوسط " أن أولويات القيادة السعودية هي المواطن في الرياض وجدة وجازان وتبوك والدمام وغيرها من مناطق المملكة، وليس ما يراه أو يطرحه آخرون عن المملكة، وذلك تعليقًا على بعض الحملات الإعلامية أو المواقف الصادرة من جهات أمريكية.

وقال ولي العهد "فيما يتعلق بالحملات الإعلامية أو بعض المواقف الصادرة من جهات أمريكية، فهي بالتأكيد لا تخدم الأهداف المشتركة لبلدينا. لكننا في المملكة عبر تاريخنا، سبق أن واجهنا مثل هذه الحملات التي تتصف في معظمها بالتحيز وعدم الاستناد إلى معلومات دقيقة".

وتابع "نسعى دائمًا لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية. أولويتنا هي المواطن في الرياض وجدة وجازان وتبوك والدمام وغيرها من مناطق المملكة، وليس ما يراه أو يطرحه آخرون عن المملكة".

وأضاف ولي العهد: "على مر تاريخ المملكة تمكنا من التعايش مع حلفائنا الرئيسيين على الرغم من وجود اختلافات طبيعية موجودة بين الدول كافة، من خلال احترامنا لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية. وأنا على ثقة بأن علاقاتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك".

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