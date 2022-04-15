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4 مايو.. عقد مؤتمر أوروبي لحشد التمويل لتطوير لقاح ضد "كورونا"

"فون دير لاين": هذا أفضل عمل نستطيع أن نقوم به لمواجهة الفيروس

أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم، أن المفوضية ستستضيف مؤتمرًا عبر شبكة الإنترنت لحشد التمويل لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الرابع من مايو المقبل.

وقالت "فون دير لاين" في مؤتمر صحفي في بروكسل: التوصل للقاح هو أفضل عمل جمعي نستطيع أن نقوم به للتغلب على الفيروس ولدعم مبادرة هذا العالم، هناك حاجة للتمويل.

وأضافت: المؤتمر ستشارك فيه الدول والمنظمات الدولية المتخصصة والهيئات العلمية لتعبئة جميع القدرات والتوصل إلى رد علمي على المستوى العالمي.

وأشارت إلى خطة طريق أوروبية للخروج من حالة الإغلاق والحجر؛ موضحة أنه لا يمكن البدء بأي تدابير لإنهاء الإغلاق سوى بشكل تدريجي، وبعد التأكد من صلابة الأنظمة الصحية ومن التراجع الفعلي لتفشي الوباء.

وأردفت "فون دير لاين": يجب الاستمرار في حملات التوعية وعدم التخلي عن تدابير الوقاية وربط الإجراءات المحلية والمؤقتة بتدابير أشمل.

وأعلنت عن توجه لاعتماد خطة انتعاش اقتصادي أكثر طموحًا بمراجعة إطار الميزانية الأوروبية الحالية وإقرار موازنة جيدة.

فيروس كورونا الجديد

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4 مايو.. عقد مؤتمر أوروبي لحشد التمويل لتطوير لقاح ضد "كورونا"
سبق

أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم، أن المفوضية ستستضيف مؤتمرًا عبر شبكة الإنترنت لحشد التمويل لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الرابع من مايو المقبل.

وقالت "فون دير لاين" في مؤتمر صحفي في بروكسل: التوصل للقاح هو أفضل عمل جمعي نستطيع أن نقوم به للتغلب على الفيروس ولدعم مبادرة هذا العالم، هناك حاجة للتمويل.

وأضافت: المؤتمر ستشارك فيه الدول والمنظمات الدولية المتخصصة والهيئات العلمية لتعبئة جميع القدرات والتوصل إلى رد علمي على المستوى العالمي.

وأشارت إلى خطة طريق أوروبية للخروج من حالة الإغلاق والحجر؛ موضحة أنه لا يمكن البدء بأي تدابير لإنهاء الإغلاق سوى بشكل تدريجي، وبعد التأكد من صلابة الأنظمة الصحية ومن التراجع الفعلي لتفشي الوباء.

وأردفت "فون دير لاين": يجب الاستمرار في حملات التوعية وعدم التخلي عن تدابير الوقاية وربط الإجراءات المحلية والمؤقتة بتدابير أشمل.

وأعلنت عن توجه لاعتماد خطة انتعاش اقتصادي أكثر طموحًا بمراجعة إطار الميزانية الأوروبية الحالية وإقرار موازنة جيدة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:46 PM

4 مايو.. عقد مؤتمر أوروبي لحشد التمويل لتطوير لقاح ضد "كورونا"

"فون دير لاين": هذا أفضل عمل نستطيع أن نقوم به لمواجهة الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم، أن المفوضية ستستضيف مؤتمرًا عبر شبكة الإنترنت لحشد التمويل لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الرابع من مايو المقبل.

وقالت "فون دير لاين" في مؤتمر صحفي في بروكسل: التوصل للقاح هو أفضل عمل جمعي نستطيع أن نقوم به للتغلب على الفيروس ولدعم مبادرة هذا العالم، هناك حاجة للتمويل.

وأضافت: المؤتمر ستشارك فيه الدول والمنظمات الدولية المتخصصة والهيئات العلمية لتعبئة جميع القدرات والتوصل إلى رد علمي على المستوى العالمي.

وأشارت إلى خطة طريق أوروبية للخروج من حالة الإغلاق والحجر؛ موضحة أنه لا يمكن البدء بأي تدابير لإنهاء الإغلاق سوى بشكل تدريجي، وبعد التأكد من صلابة الأنظمة الصحية ومن التراجع الفعلي لتفشي الوباء.

وأردفت "فون دير لاين": يجب الاستمرار في حملات التوعية وعدم التخلي عن تدابير الوقاية وربط الإجراءات المحلية والمؤقتة بتدابير أشمل.

وأعلنت عن توجه لاعتماد خطة انتعاش اقتصادي أكثر طموحًا بمراجعة إطار الميزانية الأوروبية الحالية وإقرار موازنة جيدة.

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