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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:44 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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