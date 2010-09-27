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جراحة ناجحة في الدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بسكاكا

كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ والمولودة في حالة صحية مستقرة

أجرى طاقم طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير في مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف, عملية جراحية في الدماغ لمولودة حديثة تبلغ من العمر 15 يوماً، كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ.


وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، والمولودة في حالة صحية مستقرة وتحت الرعاية الطبية والتمريضية في العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفي.
ويمثل إجراء هذا النوع من جراحات المخ والأعصاب لحديثي الولادة نقلة نوعية في خدمات مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، حيث تهدف إلى علاج الأمراض والتشوهات الخلقية في المخ والجهاز العصبي دون تعرض حديثي الولادة ذي الأوزان والأعمار الحملية المنخفضة لمضاعفات النقل الإسعافي بين المستشفيات في هذه المرحلة العمرية الحرجة .

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة ناجحة في الدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بسكاكا
سبق

أجرى طاقم طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير في مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف, عملية جراحية في الدماغ لمولودة حديثة تبلغ من العمر 15 يوماً، كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ.


وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، والمولودة في حالة صحية مستقرة وتحت الرعاية الطبية والتمريضية في العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفي.
ويمثل إجراء هذا النوع من جراحات المخ والأعصاب لحديثي الولادة نقلة نوعية في خدمات مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، حيث تهدف إلى علاج الأمراض والتشوهات الخلقية في المخ والجهاز العصبي دون تعرض حديثي الولادة ذي الأوزان والأعمار الحملية المنخفضة لمضاعفات النقل الإسعافي بين المستشفيات في هذه المرحلة العمرية الحرجة .

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
03:15 PM

جراحة ناجحة في الدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بسكاكا

كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ والمولودة في حالة صحية مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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أجرى طاقم طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير في مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف, عملية جراحية في الدماغ لمولودة حديثة تبلغ من العمر 15 يوماً، كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ.


وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، والمولودة في حالة صحية مستقرة وتحت الرعاية الطبية والتمريضية في العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفي.
ويمثل إجراء هذا النوع من جراحات المخ والأعصاب لحديثي الولادة نقلة نوعية في خدمات مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، حيث تهدف إلى علاج الأمراض والتشوهات الخلقية في المخ والجهاز العصبي دون تعرض حديثي الولادة ذي الأوزان والأعمار الحملية المنخفضة لمضاعفات النقل الإسعافي بين المستشفيات في هذه المرحلة العمرية الحرجة .

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