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لسهولة التبرع لبرامجها.. "حركية" تدشّن المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت

يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية وفتح قناة جديدة للتبرعات

دشن رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع، المتجر الإلكتروني للجمعية، خلال حفل تدشين افتراضي، بمشاركة أعضاء المجلس، عبر البوابة الإلكترونية للجمعية.

وأوضح "المطوع" أن "حركية" تسعى لمواكبة التحول الرقمي في المملكة بجميع تعاملاتها؛ تماشيًا مع توجه الحكومة الرشيدة، من خلال الاستفادة من التطور التقني المعاصر، لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل؛ بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية المباركة 2030، التي أكدت تطوير العمل الخيري والارتقاء به لخدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي.

وأضاف "المطوع": "إن تدشين المتجر الإلكتروني، يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وفتح قناة جديدة للتبرعات؛ حيث بإمكان المتبرع الدخول على متجر "حركية" (https://store.harakia.org.sa/) واستعراض مشاريع وبرامج الجمعية، واختيار ما يناسبه من أوجه الدعم، بكل يسر وسهولة، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر حسابات الجمعية البنكية.

وأشار إلى أن "حركية " تعمل على توفير الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة الحركية من الكبار؛ من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة.

حركية جمعية الإعاقة الحركية للكبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لسهولة التبرع لبرامجها.. "حركية" تدشّن المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت
سبق

دشن رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع، المتجر الإلكتروني للجمعية، خلال حفل تدشين افتراضي، بمشاركة أعضاء المجلس، عبر البوابة الإلكترونية للجمعية.

وأوضح "المطوع" أن "حركية" تسعى لمواكبة التحول الرقمي في المملكة بجميع تعاملاتها؛ تماشيًا مع توجه الحكومة الرشيدة، من خلال الاستفادة من التطور التقني المعاصر، لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل؛ بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية المباركة 2030، التي أكدت تطوير العمل الخيري والارتقاء به لخدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي.

وأضاف "المطوع": "إن تدشين المتجر الإلكتروني، يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وفتح قناة جديدة للتبرعات؛ حيث بإمكان المتبرع الدخول على متجر "حركية" (https://store.harakia.org.sa/) واستعراض مشاريع وبرامج الجمعية، واختيار ما يناسبه من أوجه الدعم، بكل يسر وسهولة، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر حسابات الجمعية البنكية.

وأشار إلى أن "حركية " تعمل على توفير الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة الحركية من الكبار؛ من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:46 PM

لسهولة التبرع لبرامجها.. "حركية" تدشّن المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت

يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية وفتح قناة جديدة للتبرعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع، المتجر الإلكتروني للجمعية، خلال حفل تدشين افتراضي، بمشاركة أعضاء المجلس، عبر البوابة الإلكترونية للجمعية.

وأوضح "المطوع" أن "حركية" تسعى لمواكبة التحول الرقمي في المملكة بجميع تعاملاتها؛ تماشيًا مع توجه الحكومة الرشيدة، من خلال الاستفادة من التطور التقني المعاصر، لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل؛ بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية المباركة 2030، التي أكدت تطوير العمل الخيري والارتقاء به لخدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي.

وأضاف "المطوع": "إن تدشين المتجر الإلكتروني، يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وفتح قناة جديدة للتبرعات؛ حيث بإمكان المتبرع الدخول على متجر "حركية" (https://store.harakia.org.sa/) واستعراض مشاريع وبرامج الجمعية، واختيار ما يناسبه من أوجه الدعم، بكل يسر وسهولة، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر حسابات الجمعية البنكية.

وأشار إلى أن "حركية " تعمل على توفير الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة الحركية من الكبار؛ من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة.

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