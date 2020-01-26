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الحكومة اليمنية تحذر: الحوثيون يتمادون في خرق هدنة الحديدة.. وصبرنا ينفد

أدانت قصف الميليشيا لمطاحن البحر الأحمر

حذرت وزارة الخارجية اليمنية اليوم (السبت)، من أن اتفاق ستوكهولم مهدد بالانهيار في الحديدة، نتيجة تمادي ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في خرق الاتفاق، مجددة في الوقت نفسه حرص الحكومة اليمنية الشرعية على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وشددت "الوزارة" في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على أن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية، إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية.

وأدانت بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس بقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني.

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي ترفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، وكما ترفض تسيير القافلة الاغاثية، التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قِبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت.

ولفتت "الخارجية" إلى أن التمادي الحوثي أمر لا ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خصوصًا أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني بفتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة على خلو الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معيقات خارجية.

وأعربت عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، معتبرة أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين.

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الحكومة اليمنية تحذر: الحوثيون يتمادون في خرق هدنة الحديدة.. وصبرنا ينفد
سبق

حذرت وزارة الخارجية اليمنية اليوم (السبت)، من أن اتفاق ستوكهولم مهدد بالانهيار في الحديدة، نتيجة تمادي ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في خرق الاتفاق، مجددة في الوقت نفسه حرص الحكومة اليمنية الشرعية على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وشددت "الوزارة" في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على أن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية، إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية.

وأدانت بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس بقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني.

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي ترفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، وكما ترفض تسيير القافلة الاغاثية، التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قِبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت.

ولفتت "الخارجية" إلى أن التمادي الحوثي أمر لا ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خصوصًا أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني بفتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة على خلو الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معيقات خارجية.

وأعربت عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، معتبرة أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
06:53 PM

الحكومة اليمنية تحذر: الحوثيون يتمادون في خرق هدنة الحديدة.. وصبرنا ينفد

أدانت قصف الميليشيا لمطاحن البحر الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت وزارة الخارجية اليمنية اليوم (السبت)، من أن اتفاق ستوكهولم مهدد بالانهيار في الحديدة، نتيجة تمادي ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في خرق الاتفاق، مجددة في الوقت نفسه حرص الحكومة اليمنية الشرعية على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وشددت "الوزارة" في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على أن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية، إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية.

وأدانت بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس بقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني.

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي ترفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، وكما ترفض تسيير القافلة الاغاثية، التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قِبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت.

ولفتت "الخارجية" إلى أن التمادي الحوثي أمر لا ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خصوصًا أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني بفتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة على خلو الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معيقات خارجية.

وأعربت عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، معتبرة أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين.

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