انتشال جثمان غريق بوادي جوراء بالعيدابي

الدفاع المدني يدعو إلى اتباع التعليمات

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بأن بلاغًا قد ورد لمركز القيادة والتوجية يفيد بغرق شخص مقيم بمستنفع مياه بوادي جوراء بمحافظة العيدابي.

وقال "آل صمغان": على الفور، انطلقت الفرق اللازمة مدعومة بعدد من الغواصين المتخصصين إلى الموقع واتضح وجود شخص في ذلك المستنقع الذي تبلغ مساحته "٨×٣ أمتار مربعة"، حيث تم إنزال الغواصين وانتشاله، وتبين بعد الفحص أنه توفي وتم تسليمه لجهة الاختصاص.

وأضاف: نهيب بالجميع الالتزام بإرشادات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من تلك المستنقعات أو السباحة فيها، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.