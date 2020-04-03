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انتشال جثمان غريق بوادي جوراء بالعيدابي

الدفاع المدني يدعو  إلى اتباع التعليمات

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بأن بلاغًا قد ورد لمركز القيادة والتوجية يفيد بغرق شخص مقيم بمستنفع مياه بوادي جوراء بمحافظة العيدابي.

وقال "آل صمغان": على الفور، انطلقت الفرق اللازمة مدعومة بعدد من الغواصين المتخصصين إلى الموقع واتضح وجود شخص في ذلك المستنقع الذي تبلغ مساحته "٨×٣ أمتار مربعة"، حيث تم إنزال الغواصين وانتشاله، وتبين بعد الفحص أنه توفي وتم تسليمه لجهة الاختصاص.

وأضاف: نهيب بالجميع الالتزام بإرشادات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من تلك المستنقعات أو السباحة فيها، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

الدفاع المدني جازان محافظة العيدابي وادي جوراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتشال جثمان غريق بوادي جوراء بالعيدابي
سبق

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بأن بلاغًا قد ورد لمركز القيادة والتوجية يفيد بغرق شخص مقيم بمستنفع مياه بوادي جوراء بمحافظة العيدابي.

وقال "آل صمغان": على الفور، انطلقت الفرق اللازمة مدعومة بعدد من الغواصين المتخصصين إلى الموقع واتضح وجود شخص في ذلك المستنقع الذي تبلغ مساحته "٨×٣ أمتار مربعة"، حيث تم إنزال الغواصين وانتشاله، وتبين بعد الفحص أنه توفي وتم تسليمه لجهة الاختصاص.

وأضاف: نهيب بالجميع الالتزام بإرشادات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من تلك المستنقعات أو السباحة فيها، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:28 PM

انتشال جثمان غريق بوادي جوراء بالعيدابي

الدفاع المدني يدعو  إلى اتباع التعليمات

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محمد المواسي - جازان
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6,275

أفاد نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بأن بلاغًا قد ورد لمركز القيادة والتوجية يفيد بغرق شخص مقيم بمستنفع مياه بوادي جوراء بمحافظة العيدابي.

وقال "آل صمغان": على الفور، انطلقت الفرق اللازمة مدعومة بعدد من الغواصين المتخصصين إلى الموقع واتضح وجود شخص في ذلك المستنقع الذي تبلغ مساحته "٨×٣ أمتار مربعة"، حيث تم إنزال الغواصين وانتشاله، وتبين بعد الفحص أنه توفي وتم تسليمه لجهة الاختصاص.

وأضاف: نهيب بالجميع الالتزام بإرشادات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من تلك المستنقعات أو السباحة فيها، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

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